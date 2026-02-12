Após se filiar ao Progressistas, Tadeu de Souza se manifesta

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, formalizou sua filiação ao partido Progressistas, em ato realizado em Brasília, na quarta-feira (11/02), na presença de lideranças estaduais e nacionais da Federação União Progressista.

O movimento integra a construção de uma frente ampla da centro-direita no Amazonas, pautada pelo encontro de ideias, responsabilidade institucional e defesa dos interesses do estado, sem distanciamento nem rompimento entre grupos políticos.

O momento exige mais pontes do que muros. Mais convergência do que confronto. Mais união que divisões. União para progredir e avançar. Sem rupturas.

Tadeu reafirma sua disposição de contribuir para um projeto coletivo, tendo como eixo central servir ao povo amazonense, fortalecer políticas públicas e dialogar com todos dispostos a somar a esse propósito.