Yara Amazônia Lins recebe homenagem pelos 50 anos de carreira durante posse no TCE-AM

Durante a solenidade de posse da presidente Yara Amazônia Lins, o corregedor-geral eleito para o biênio 2026–2027, conselheiro Luis Fabian Barbosa, prestou homenagem pelos 50 anos de atuação da conselheira no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A celebração integrou a programação da cerimônia e marcou o reconhecimento institucional a uma trajetória iniciada em 1975.

Em seu discurso, Fabian destacou que o marco não representa apenas a passagem do tempo, mas a consolidação de uma vida dedicada ao serviço público. Segundo ele, “não é apenas a passagem do tempo que aqui celebramos, mas a encarnação de uma trajetória de dedicação e serviço público inquebrantável”, afirmando que meio século de atuação traduz “um percurso marcado pela transparência, pela fiscalização e pelo compromisso com a probidade”.

O conselheiro relembrou o início da carreira de Yara Lins na Corte, quando ingressou como taquígrafa, aos 18 anos, e destacou a ascensão gradual da servidora ao longo das décadas.

“Era a jovem taquígrafa que lançava, com a acuidade da mente e a destreza dos dedos, as sementes de uma jornada que a conduziria aos mais altos postos desta instituição”, afirmou. Para ele, a trajetória da conselheira “é um compêndio de superação e evolução técnica”, construído passo a passo.

Fabian também mencionou o simbolismo da chegada de Yara à presidência do Tribunal em 2018, e novamente em 2024, ressaltando que sua atuação consolidou uma referência institucional.

Ao destacar o impacto da trajetória da presidente, o corregedor-geral afirmou que a carreira de Yara Lins “mostra que dedicação é recompensada e que a presença feminina em posições de liderança é essencial e transformadora”. Ele encerrou desejando que a contribuição da presidente continue servindo de referência às futuras gerações de servidores e gestores públicos.

