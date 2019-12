Wilker revela que Governo do Amazonas vai abrir mão de receita milionária da Petrobrás

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) revelou nesta quinta-feira (5), na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que o Governo do Amazonas encaminhou uma Mensagem Governamental ao Poder Legislativo pedindo autorização para permitir a concessão de crédito presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da Petrobrás, empresa responsável pelas operações de extração de petróleo, gás natural e demais atividades no Estado.

A Mensagem nº 149/2019 do Executivo, protocolada na Casa no último dia 28 de novembro, visa diminuir em 90% o valor das multas e infrações da Petrobrás perante o ICMS e sugere também a cobrança de apenas 50% do imposto sobre as atividades econômicas da refinaria.

Para o parlamentar, a medida afeta a arrecadação estadual do Estado pelos próximos anos e afirma que o Governo fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Eu não entendo porque o Governo abre mão de crédito bom. Querem reduzir a arrecadação do ICMS da Petrobrás em quase toda totalidade. Preferem arrecadar R$ 240 milhões agora do que R$ 1 bilhão amanhã, ou seja, estão pensando no hoje e esquecendo do amanhã. O Estado precisa saber o que é dívida podre e dívida boa”, explicou Wilker.

O Líder da Minoria da Assembleia ressaltou ainda que irá acionar os órgãos de controle do Estado para averiguar mais informações a respeito da dívida da Petrobrás.

“Peço atenção ao Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado e Ministério Público de Contas para que atentem à essa proposta do Governo. O Executivo precisa trazer um estudo do impacto financeiro e apresentar mais informações sobre esta dívida. O Governo não é maior que o Estado”, finalizou o deputado.