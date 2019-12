Wilker afirma que Governo despreza caos na saúde ao aportar R$ 12 milhões para cultura

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) revelou nesta terça-feira (17), na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que o Governo do Amazonas realizou, no último dia 12 de dezembro, o pagamento de aproximadamente R$ 12 milhões para a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), justamente no momento que a saúde pública do Estado enfrenta a maior crise na sua história. De acordo com o Portal da Transparência, o Executivo repassou para a agência o valor de R$ 11.618.700,76, segundo frisa o documento do contrato celebrado entre as partes.

Em seu pronunciamento, o parlamentar criticou a falta de bom senso da atual gestão e afirmou que o Executivo despreza os problemas na rede pública da saúde, como a falta de medicamentos e insumos, ausência de equipamentos nas unidades de saúde e também o atraso de salários dos profissionais terceirizados, que já estão há seis meses sem seus vencimentos.

“Um Estado que atrasa folha de pagamentos, não paga seus servidores e não compra esparadrapo nem Losartana para o João Lúcio, se dar ao luxo de aportar R$ 12 milhões para a cultura, isso é realmente assumir o risco de matar. São R$ 12 milhões que ajudam na segurança pública, que paga os terceirizados e compra aparelhos para os hospitais. Esse Governo não tem o mínimo de respeito com a população, em especial ao mais humilde. Isso é uma vergonha, é agir com desprezo à saúde”, afirmou o Líder da Minoria da Aleam.

Barreto denunciou também o contrato assinado no dia 4 de dezembro pelo Governo com a Cooperativa de Enfermeiros do Amazonas (Coopeam) pela prestação de serviços nas unidades de saúde, no valor de R$ 5.868.762,00. Segundo o parlamentar, o acordo firmado contradiz a proposta da atual gestão pelo fim da terceirização na saúde e ponderou, ainda, que a empresa tem histórico de irregularidades nos pagamentos aos seus funcionários.

“No mesmo dia que aprovaram aqui o fim da terceirização, o Governo assina contrato com uma empresa que já devia salários no Ana Braga por R$ 6 milhões. O acordo não respeita o item da saúde financeira, contrataram uma empresa tecnicamente falida”, ressaltou o deputado.

Representações



Ainda nesta terça-feira, os deputados de oposição Wilker Barreto (Podemos), Dermilson Chagas (PP) e o da base governista Serafim Corrêa(PSB) ingressaram de forma conjunta com três representações no Ministério Público do Estado (MP-AM) contra a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pela inclusão das Mensagens Governamentais nº 148/2019, 151/2019 e 157/2019, aprovadas em caráter de urgência no Plenário no último dia 10 de dezembro, que tratam da contratação dos terceirizados em regime direto pelo Estado, da concessão de crédito presumido do ICMS da extração de petróleo e gás natural e da contratação do empréstimo de mais de R$ 1 bilhão junto ao Banco Mundial, respectivamente.

Segundo os parlamentares, a aprovação das leis governamentais infringiu o Regimento Interno do Legislativo e também a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).