Webinar INDT traz Lean Inception como tema da primeira palestra

Na terça-feira (19), acontece o 1º Webinar INDT, evento online e gratuito realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), das 16h às 17h, pelo canal INDT Oficial no Youtube. Com o tema “Lean Inception: Criando o ponto de partida do seu projeto”, a palestra será apresentada por Luana Lobão, Product Owner do INDT e Co-fundadora e Consultora de Qualidade da empresa e escola Testing and Play.

Voltado para profissionais e estudantes interessados em cultura ágil, gestão e desenvolvimento de projetos, o 1º Webinar INDT tem como finalidade apresentar as aplicações de Lean Inception em projetos com startups. Conhecido também como workshop colaborativo, o Lean Inception ajuda no planejamento e alinhamento da visão geral do produto entre todos os envolvidos no seu processo de desenvolvimento.

As inscrições para o evento vão até o dia 19 de maio, no Sympla em https://bit.ly/WebinarINDT_1

Sobre a palestrante

Luana Lobão é formada em computação e atua como Product Owner no INDT. Além disso, também é co-fundadora e consultora de qualidade da Testing and Play, empresa de consultoria e escola para QAs. Com experiência na área de teste de software e qualidade de produto, também atua no desenvolvimento de produtos digitais de startups no time do Programa Prioritário de Economia Digital (PPED). Possui 4 certificações técnicas (CLF, CSPO, CTFL e CSD) e adora compartilhar os conhecimentos adquiridos. Atualmente contribui com eventos na cidade de Manaus como o Startup Weekend e Agile in the Jungle.