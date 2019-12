‘Voluntários da Alegria’ e ‘Heróis nos Hospitais’ levam alegria do Natal para crianças enfermas

Poder ver o sorriso e proporcionar momentos de alegria e solidariedade para cada criança que estão internadas nos hospitais é viver e adquirir experiências transformadoras e de grandes emoções. Estudos afirmam que ações solidárias quando são realizadas em hospitais ajudam na recuperação do enfermo.

Foi dessa forma que alguns participantes do Grupo de Voluntários da Alegria RDA em parceria com Os Heróis nos Hospitais, sentiram e puderam vivenciar durante a ação social realizada hoje, 14/12, neste período natalino, no Hospital e Pronto Socorro Joãozinho (zona Leste), Pronto Socorro da Criança Zona Sul, Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) e Hospital da Criança Zona Oeste(Compensa)

A ação que durou toda a manhã e entrou pela tarde presenteou centenas de crianças internadas. Algumas delas estão há meses nos leitos e UTIs e puderam ouvir palavras de apoio e orações com a ajuda dos voluntários que estavam fantasiados com famosos personagens infantis, Papai Noel, Frozen, Mario Bros, Anjo da Guarda, palhaços, Chapeuzinho Vermelho, marinheiros, piratas e dezenas de outros.

Pela primeira vez participando como voluntária, dona Regina Caxias de 71 anos, vestiu-se de Anjo da Guarda e descreveu a emoção que sentiu ao participar da ação. “Esse momento me deixa muito feliz na minha vida. Eu tenho 71 anos, nunca participei e estou muito feliz por está vendo essas crianças felizes. Com a graça de Deus nós estamos aqui e podendo fazer o bem para elas”, declarou do Regina.

A gerente de enfermagem do Icam, Ana Cristina afirma que o Instituto sempre realiza ações sociais durante o ano com distribuições de presentes e realização de cultos, mas sempre que há pessoas voluntárias que desejam realizar outras ações, o instituto abraça a causa. “Há muitas crianças que estão aqui há meses e ter essa ação é muito gratificante porque tem crianças que nunca receberam na vida um presente. E compartilhar esse momento junto com a família num momento que é muito doloroso, ajuda a família se distrair, sair um pouco dessa realidade dura, que é o dia a dia de uma criança estando num hospital”, ressalta Ana Cristina.

Marcelo Generoso, Presidente da Associação de Blogs e Portais do Amazonas e idealizador dos Heróis nos Hospitais, afirma que a Ação Heróis nos Hospitais acontece há três anos e que pela primeira vez quatro hospitais estão sendo contemplados. “Esta é a primeira vez que estamos realizando em quatro hospitais, das outras apenas dois hospitais foram contemplados. Mas esse ano graças a Deus conseguimos muitos doadores, ajudando a fazer com que pudéssemos fazer em quatro”, disse Generoso.

Generoso também afirma que o desejo é que aumentar cada vez mais o número de doadores para que a ação possa ser expandida em outros hospitais e também para o interior. “Esse projeto tem como objetivo maior fazer com que as crianças se sintam amadas, se sintam queridas e que tenham uma recuperação mais rápida imediata e que saiam o mais rápido possível do hospital”.

Para Marcelo, como representante da ação, é gratificante participar. “Para mim é gratificante, não tem preço que pague ver o sorriso de um pai, um sorriso de uma mãe que muitas vezes não tem nem condições de dar presente para seu filho no Natal e tá vendo o filho ganhar um presente sorrindo, é algo que é impagável. Eu sou pai, então não tem como você mensurar e enquanto Deus nos dê condições e abençoar os nosso parceiros, a gente vai continuar fazendo”, declara Generoso.