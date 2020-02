Villa Mix inicia venda de ingressos

Considerado um dos maiores festivais de música do Brasil, o VillaMix Manaus está com os ingressos disponíveis para venda. O festival acontece no dia 09 de maio, na Arena da Amazônia e promete ser o maior VillaMix Festival já realizado na região norte. A partir deste ano, a PUMP Entertainment passa assinar a produção local do festival junto à AudioMix.

Os ingressos promocionais de 1º lote estão disponíveis nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping), Cases Finos (Manauara Shopping e Ponta Negra – Posto Shell) e MG Surf (Sumaúma Shopping e Grande Circular), pelo site www.ticmix.com e custam R$ 50 (arena – meia entrada), R$ 200 (Villa Premium – meia entrada com open bar de água, cerveja Brahma e refrigerante até às 4h da manhã) e R$ 400 (Extra VIP Golden Mix –

meia entrada com open bar de água, refrigerante, cerveja Brahma, Gin, Vodka, Whisky, Ice, Redbull e cachaça premium + open food de petiscos até as 5h da manhã. A área ainda contará com espaço massagem e espaço beleza).

Nomes como Simone e Simaria, Gusttavo Lima, Alok, Matheus & Kauan, Xand Avião, Luan Santana e Os Parazim compõem o line up estrelado da edição amazonense do festival.