Vereadores vão abandonar o ninho tucano para tentar salvar os mandatos

Os vereadores Joelson Silva e Elias Emanuel, ambos do PSDB, partido do prefeito de Manaus Arthur Neto, vão abandonar o ninho tucano para tentar salvar os mandatos.

Joelson é presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), e deve se filiar ao PARTIDO PATRIOTAS, do deputado estadual Felipe Sousa. Já o colega de legenda, Elias Emanuel deve se filiar ao Podemos, do deputado estadual Wilker Barreto.

Os vereadores deixam o ninho tucano após uma legislatura inteira na base do prefeito de Manaus Arthur Neto, agora, em pré-eleição, ambos abandonam o partido do prefeito em busca de sobrevivência política tendo em vista as mudanças eleitorais vigentes a partir de 2020 aonde se inicia um novo formato eleitoral sem as

Famosas coligações, aonde se montava vários partidos pequenos e faziam a famosa Coligação e no final quem tinha menos votos serviam de buchas de canhão como se falava na gíria dos caciques políticos.

Com a nova legislação eleitoral cada Partida monta a sua chapa e vai eleito os mais votados do partido cumprindo o coeficiente eleitoral que deve ser em torno de 26 mil votos e lembrando que também o menos votado para se eleito tem que ter no mínimo 10% do coeficiente, ou seja, em torno de 2.600 votos.

Então os postulantes ao cargo de vereador em 2020 fiquem atentos a todas essas mudanças eleitoral que já valem a partir de agora.