Urgente: Josué aceita pedido de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Josué Neto, acaba de anunciar, durante sessão virtual desta quinta (30), que dará encaminhamento ao pedido de impeachmente do governador Wilson Lima.

Ele fez questão de explicar que a decisão é dos reais representantes do povo, os 24 deputados da Aleam e que por o impedimento em pauta foi difícil, mas necessário.

De acordo com ele, não por o impeachment em pauta poderia, inclusive, colocar seus compromissos com a população sob suspeita, uma vez que já há três pedidos registrados e a sociedade vem se mobilizando pela proposta.

Josué lamentou a decisão, uma vez que Wilson Lima e Carlos Almeida foram legitimamente eleitos, mas a crise que o Estado enfrenta acabou deixando o parlamentar sem opções.