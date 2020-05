UBS Padre Antoônio Cremer ganha novos aparelhos de ar-condicionado em Eirunepé

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Antônio Cremer recebeu novos aparelhos de ar-condicionado do tipo Split que irão climatizar todas as áreas do prédio.

A climatização vai garantir a segurança de medicamentos, imunobiológicos e outros insumos que necessitam de controle de temperatura.

Os aparelhos já estão sendo instalados. “Já determinei a imediata instalação dos aparelhos para que possamos fazer uso de toda estrutura no combate da covid-19 e com isto darmos um melhor atendimento a nossa população” disse o prefeito Raylan Barroso.