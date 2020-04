Três motivos para ter um painel modular de LED Samsung em casa

São Paulo, março de 2020 – Cada vez mais em busca de experiências que proporcionem mais imersão e o máximo do entretenimento, o consumidor tem à disposição uma nova forma de assistir seu conteúdo favorito com a mais alta tecnologia visual – e o melhor, em casa. Os painéis de LED da série IF da Samsung, cumprem esse papel ao proporcionar imagens realistas, aliadas a um design arrojado e fácil instalação em residências.

Para quem está na dúvida se deve ou não escolher um Painel de LED Samsung para casa, listamos três motivos que podem ajudar na decisão:

Alta definição

Com os painéis de LED da Série IF da Samsung, nuances de tons vermelhos, verdes e azuis são ressaltados de forma precisa e sem distorções. A tecnologia HDR (High Dynamic Range) permite um processamento de vídeo com aprimoramento de contraste dinâmico, ou seja, elementos escuros da imagem ficarão mais escuros, ao mesmo tempo em que os mais claros e iluminados ganharão destaque. Cores se tornam mais vivas e presentes – gramados ficam mais verdes e o céu mais azul, por exemplo.

Desempenho

As telas da série IF da Samsung possuem desempenho e vida útil surpreendentes, pois contam com recursos avançados de gestão de temperatura e ventilação, garantindo performance ininterrupta mesmo diante das mais adversas condições de utilização. O player externo (S-Box) da Samsung transmite conteúdos UHD para múltiplos painéis dessa linha, sem a necessidade de processadores ou splitters externos, além de entregar conteúdos em alta definição com um único dispositivo e de forma centralizada.

Design

Com um conceito modular, qualquer reparo necessário fica muito mais fácil e ágil para o consumidor. O acesso a componentes críticos pode ser feito tanto pela parte frontal, quanto pela posterior, facilitando realizar instalações simples sem a necessidade de estrutura ou espaço adicional. Além disso, os componentes da parte posterior são totalmente acessíveis, eliminando a necessidade de remover ou desmontar os módulos.

