TCE aprova contas de João Campelo à frente do Idam

O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgou regular com ressalvas, durante a 5ª sessão ordinária 2020, as contas do ex-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), João Medeiros Campelo, no exercício de 2017.

O Idam foi administrado por João Campelo na gestão de Amazonino Mendes, sendo marcada pela forte atuação junto aos municípios do interior, uma marca do gestor, que também é ex-prefeito de Itamarati, além de ex-presidente da Associação Amazonense de Municípios (CMM).

Campelo disputou a última eleição para deputado estadual e é o nome mais forte para assumir a prefeitura de Itamarati na disputa deste ano, sendo um dos políticos mais respeitados entre os prefeitos do Amazonas.