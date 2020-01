TCE-AM aprova conta de convênio de ex-prefeito de Itamarati

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) aprovou o convênio No 40/2010, entre o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e a prefeitura municipal de Itamarati, realizado através da Associação de Amigos da Cultura (AAC), na gestão do prefeito João Campelo.

A medida prova mais uma vez a inexistência de irregularidades da gestão de Campelo à frente da prefeitura de Itamarati, junto ao TCE. Esta é mais uma decisão favorável, em unanimidade, quanto às prestações de contas do período da administração do gestor.

“Nossa gestão foi marcada por transparência e muito trabalho no município. As aprovações de contas e convênios pelos órgãos reguladores e pela Câmara Municipal de Itamarati só comprovam nosso compromisso”, disse Campelo.