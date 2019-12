Suframa e Aleam intensificam parceria em prol do Amazonas

O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, recebeu na manhã desta sexta-feira (27), na sede da autarquia, a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Josué Neto.

Na ocasião, além da discussão sobre o balanço de ações relacionadas à Suframa e ao modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) em 2019, os dirigentes também alinharam diretrizes com vistas à ampliação da parceria entre as instituições e à intensificação de uma agenda conjunta de trabalho em prol do desenvolvimento do Estado do Amazonas no próximo ano.

Menezes agradeceu o apoio prestado pelo Legislativo Estadual durante o ano de 2019 e disse que a parceria com a Aleam foi fundamental para registrar avanços em diversas frentes de trabalho e segmentos nos quais a Autarquia está envolvida.

“Sem dúvidas, esse apoio manifestado pela Assembleia Legislativa, especialmente na pessoa do presidente Josué Neto, foi decisivo para que a Suframa tivesse um ano de excelentes resultados como teve em 2019. Somos muito gratos por isso e vamos agora buscar ampliar esse trabalho em conjunto para dar mais frutos à população”, disse o superintendente.

O presidente da Aleam, Josué Neto, afirmou que 2019 foi um ano marcado pela valorização e pelo resgate da Suframa enquanto instituição. “O governo federal, como não havia feito nos últimos 15 anos, tem dado amplo apoio à Suframa. Essa conquista passa pelo trabalho do superintendente Alfredo Menezes, que soube articular e conquistar a mão amiga do presidente Jair Bolsonaro”, afirmou Neto.