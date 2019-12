SSP-AM faz entrega de brinquedos a crianças no município de Iranduba

Na manhã desta segunda-feira (9/12), servidores do Departamento de Prevenção à Violência (DPV) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) estiveram no distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), para realizar a entrega de brinquedos a crianças.



Ao todo, foram doados 170 brinquedos para na Escola Estadual Elias Novoa Alvarez. Segundo o coordenador do DPV, capitão da Polícia Militar, Diego Paiva, a entrega dos brinquedos foi uma forma de agradecer a parceria da comunidade e encerrar as atividades do Departamento em Iranduba.

“Nosso objetivo era proporcionar um Natal mais feliz às crianças que não têm condições. E qual criança não fica feliz com um brinquedo?”, disse o coordenador do DPV.



Paiva também enfatizou que, durante todo ano de 2019, o Departamento trabalhou com ações preventivas, dentre elas ciclos de palestras em Iranduba e em outros nove municípios do interior do Amazonas. “Mais que prisões e apreensões, a polícia também tem o dever de trabalhar com ações preventivas, focadas nas crianças, nos jovens, nas famílias, e foi isso que nós fizemos durante o ano”, explicou.