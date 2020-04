Site AglomeraNão apresenta solução para evitar aglomeração de pessoas em lojas e mercados

A aglomeração de pessoas em filas em estabelecimentos considerados essenciais como supermercados, farmácias, açougues têm se tornado um problema de saúde neste período de pandemia de Covid-19. Decididos a construir uma solução para monitorar o fluxo de pessoas nestes locais, um grupo de profissionais criou o site “AglomeraNão”.

A plataforma consiste em um site responsivo onde o cliente pode escolher algum estabelecimento cadastrado e agendar um horário oportuno, para realizar compras ou receber um atendimento. “As pessoas poderão consultar o mercado ou a farmácia de preferência, verificar o fluxo de movimento e agendar sua visita”, afirma Júlia Luiza, que faz parte da equipe de desenvolvedores da plataforma.

“Nossa proposta visa diminuir e ajudar no controle de aglomerações de pessoas nos mercados e lojas”, afirma Murilo Monteiro, responsável pelo marketing na equipe, que agora busca parceiros para compor o cadastro de estabelecimentos comerciais. “Estamos à procura de mercados e lojas para ingressar no nosso banco de dados. Não haverá custos nem para usuário, nem para o parceiro”, comenta o responsável pelas parcerias.

Os parceiros poderão procurar cadastrar-se no site https://aglomeranao.herokuapp.com/ , aque está em fase de testes, ou entrando em contato através do e-mail aglomeranao@gmail.com . Os dados de entrada coletados durante o check-in, servirão de registro da quantidade de clientes na loja para um determinado horário, podendo servir para gerar gráficos de calor, por exemplo. “Também será possível gerar indicadores para fiscalização se o local vem cumprindo as medidas de isolamento, mantendo a operação e garantindo mais segurança aos clientes”, afirma o designer do site Yan Fontão.

A equipe também é composta pelos desenvolvedores Luis Mota, Miguel Vanderlei, que trabalharam na concepção da ideia e construção do site durante o evento “Pandemic Hackfest Saúde 2020”, organizado pelo Ministério Público do Amazonas, nos dias 11 e 12 de abril, que tinha como propósito encontrar soluções rápidas e inovadoras para os problemas críticos que a saúde enfrenta.