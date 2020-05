Sintjam estende exames para todos os servidores do poder judiciário

O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas (Sintjam), em parceria com a empresa Saúde Atende, promoveu exames para verificar, gratuitamente, o estado físico dos oficiais de justiça, na última sexta-feira (15 de maio). A participação foi tão expressiva e o número de pedidos de filiados para que fossem realizadas novas iniciativas que contemplassem os demais cargos foi tão grande, que os dirigentes do sindicato decidiram realizar mais dois dias de atendimento nesta segunda e terça-feira, 18 e 19 de maio respectivamente.

“Recebemos inúmeros pedidos de colegas que gostariam de participar da ação, mas que não dispunham de tempo na sexta-feira passada ou que não estavam de plantão naquele dia ou que não pertencem ao quadro de oficiais de justiça. Sendo o sindicato uma instituição agregadora, a Junta Governativa composta por mim e também pelos colegas José Rogério Lira Barros, Afonso Netuno e Antônia Gardênia decidiu realizar mais dois dias de atendimento para auxiliar os que desejam verificar como está a sua saúde neste período de pandemia”, declarou Amélia Pinto.

O atendimento acontecerá de 8h às 11h, no Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, localizado na Rua Valério Botelho de Andrade – bairro São Francisco. Uma tenda foi montada no local para proporcionar comodidade enquanto os servidores da justiça e magistrados aguardam a sua vez de serem avaliados por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.

Os profissionais avaliam temperatura, nível de açúcar, pressão arterial e quantidade de oxigênio que o sangue está transportando. Este último exame fornece um alerta de possível doença pulmonar. “A empresa Saúde Atende dará o suporte disponibilizando tanto profissionais quanto deixando a postos duas ambulâncias equipadas para prestar atendimento de urgência e emergência se for o caso”, explicou o gestor da empresa, Wilker Monteiro.

O Sintjam com apoio do juiz Ronnie Frank Torres Stone, coordenador da Central de Mandados, irá disponibilizar, na segunda-feira (18 de maio), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santos Dumont, a vacina contra a H1N1 para os oficiais de justiça que estiverem no plantão judiciário. O atendimento será prestado de 14h às 17h. O oficial de justiça para ser imunizado deverá apresentar sua identificação funcional e o cartão de vacina.

Confira aqui os depoimentos de quem participou da ação do dia 15 de maio:

“Os meus testes, os meus exames deram tudo normal. Isso me deixou tranqüilo. Neste momento em que muitas pessoas estão adoecendo e até morrendo, fico feliz de saber que estou bem. Este trabalho do sindicato foi excelente”, comemorou Miracildo Rebelo, servidor que trabalha no Protocolo.

“Eu to muito bem, minha saúde ta boa, mas eu acho muito importante essa equipe estar aqui, cuidando de todo mundo que estão trabalhando no regime presencial porque a maioria está no sistema de home Office. Eu me sinto tranqüila por saber que ta tudo bem”, declarou Taiana Assayag, assessora de magistrado.

“A gente tinha conseguido uma liminar com o desembargador Sabino para receber material de proteção completo, mas a gente não recebeu. Agora com esta ação do sindicato a gente vai ter proteção. Vamos precisar diariamente porque continuamos trabalhando nas ruas”, celebrou a oficial de justiça, Ivelize Oliveira Andrade.

Para resguardar os oficiais de justiça do interior, o sindicato irá encaminhar kit de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contendo álcool em gel, álcool líquido, máscara, luva e protetor facial para as comarcas.