Silas Câmara induz eleitor de Canutama ao erro

Em publicação feita em suas redes sociais neste sábado (24), o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) induz o eleitor de Canutama ao erro ao publicar uma prestação de contas que se apropria de mais de R$ 100 milhões de reais em recursos que na verdade pertencem ao Governo Federal. A manobra publicitária do parlamentar tenta transformar benefícios sociais garantidos por lei como aposentadorias e o Bolsa Família em conquistas pessoais do seu mandato ocultando que a maior parte dessa verba chegaria ao município independentemente de sua atuação em Brasília.

A estratégia de misturar direitos constitucionais com verbas de gabinete evidencia uma tentativa de inflar o currículo e faturar politicamente em cima de programas de Estado.

Ao analisar os números apresentados na propaganda oficial nota-se que dos R$ 100.835.457,83 anunciados apenas R$ 22.899.910,68 são de fato emendas parlamentares de autoria do deputado. O restante do montante milionário é composto por R$ 29.742.695,00 do Bolsa Família e R$ 30.076.988,62 de aposentadorias e BPC além de R$ 11.233.000,00 do Seguro Defeso e R$ 4.717.300,00 do Auxílio Gás. 

Ao somar esses valores que são direitos automáticos geridos por órgãos federais como o INSS o deputado tenta sequestrar a autoria de aproximadamente setenta e cinco milhões de reais que não dependem de qualquer articulação sua para serem pagos aos cidadãos.

Essa confusão deliberada entre o que é mérito parlamentar e o que é direito do povo levanta sérias dúvidas sobre a boa fé na divulgação desses dados para a população da calha do Purus. Ao apresentar o sustento de famílias vulneráveis e a renda de idosos como se fossem “verbas trazidas pelo mandato” Silas Câmara retira o protagonismo da União para construir uma imagem de salvador da pátria com o dinheiro que já pertence aos trabalhadores.

Procurado pela equipe de reportagem o deputado não enviou esclarecimentos sobre a inconsistência das informações e o uso indevido de programas federais em sua publicidade.

