Setor primário em Manacapuru ganha força com lançamento do PAA

Foi lançado, na manhã desta sexta-feira (06), no auditório do Sesc de Manacapuru, o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA), projeto da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural e Abastecimento (SEMPRA), que beneficiará mais de 15 mil produtores rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), destacou a importância do projeto, o primeiro a ser implantado no interior do Amazonas. “É uma grande alegria voltar a Manacapuru. Da última vez que estive aqui, foi para inauguração do Procon Municipal, uma iniciativa que teve a minha participação, do vereador Tchuco Benício e da Prefeitura Municipal. Desta vez, volto para participar desse momento histórico do lançamento do PAA, para o qual destinei uma emenda parlamentar no valor de 50 mil reais”, ressaltou Campelo.

O Secretário de Produção Rural e Abastecimento, Nailson Ferreira, destaca que o programa fomentará a produção rural no município. “Esse projeto chega para coroar todo um trabalho que estamos realizando de fortalecimento do setor produtivo do nosso município. Hoje, os produtores têm a oportunidade de comercializar sua produção sem prejuízos, por meio do programa de compra os alimentos, que são destinados às famílias que vivem em risco social, através dos programas sociais e assistenciais. Agradeço ao deputado Álvaro Campelo por ter acreditado no projeto e a todos os envolvidos que contribuíram para transformar esse sonho em realidade”, afirmou Ferreira.

O lançamento do PAA em Manacapuru também pretende incentivar o pequeno agricultor a investir em novos equipamentos para expandir seus negócios. Desde o ano passado, quando o programa foi apresentado, houve um sensível crescimento da produção rural no município.