Sessões plenárias da Aleam podem ser híbridas a partir desta semana

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PRTB) já cogita a possibilidade de retornar as sessões presenciais do Parlamento. Inclusive, elas poderão ser híbridas já a partir desta semana, disse, durante a sessão virtual desta desta terça-feira, 26.

Esse é um dos pleitos da vice-presidente da casa, a deputada Alessandra Campêlo (MDB), com que ele disse ter conversado neste final de semana sobre esta pauta e a metodologia para que aconteça gradativamente o retorno das sessões presenciais.

“Tratamos sobre a questão de realização das sessões de forma híbrida, ou seja, os colegas que queiram participar das sessões presenciais da Assembleia Legislativa lá, terão oportunidade de trabalhar no plenário Ruy Araújo e, os colegas que pretendem permanecer em casa participando de forma virtual também terão essa alternativa. A nossa informática e a diretoria geral e a Comunicação da casa já estão desde o dia de ontem, trabalhando para que possamos realizar as sessões de forma virtual e presencial”, anunciou.

Josué afirmou que hoje já estão sendo realizados os testes e caso seja dominada a tecnologia, deve ser votado pelos deputados hoje ou amanhã para definir a volta das sessões virtuais e presenciais.

“Assim que os testes estejam concluídos votaremos para começar ou na quarta-feira ou na quinta-feira de forma presencial ou de forma remota como está sendo utilizado a nomenclatura para as sessões virtuais”, concluiu.

Material replicado do Portal O Poder

