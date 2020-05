Sessão virtual da Assembleia começa tumultuada com discussão entre base e oposição

Por mais de 40 minutos, a sessão virtual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) ficou paralisada por conta da confusão entre governistas e oposicionistas em relação ao processo de impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e do vice, Carlos Almeida Filho (PTB), que se inicia nesta terça-feira, 12.

Vice-presidente da casa e membro da base aliada, a deputada Alessandra Campêlo (MDB) questionou a participação do presidente, deputado Josué Neto (PRTB), na condução da sessão, principalmente após o vice-líder do governo na casa, Saullo Vianna (PTB), protocolar requerimento pedindo a suspeição de Josué neste processo por ser o beneficiado direto com o possível afastamento do governador. O requerimento de Saullo foi assinado por outros 13 deputados.

“Talvez a sua assessoria não tenha visto e a Procuradoria não tenha acessado no SAPL que existe um requerimento em tramitação que o impede de participar e inviabiliza a sua participação. Existe algo tramitando na casa que não cabe leitura do expediente e nem a sessão é isso presidente”, cobrou Alessandra.

Wilker Barreto saiu em defesa do presidente e acusou a deputada, afirmando que ela não pode pedir questão de ordem duas vezes sobre o mesmo assunto.

Segundo isso, a iniciativa é uma manobra do governo para tumultuar o andamento do processo de impeachment na casa legislativa.

“Olha a temporalidade tiveram dias e semanas e agora há poucos minutos tentam impedir o que a lei garante o que diz respeito ao processo de impeachement”, disse Wilker.

A líder do governo Joana Darc (PL) também entrou no debate afirmando que queria pontuar para que fique claro pra todos que a base governista não tem interesse de barrar o processo de impeachment.

“Não sou contra que tenha o processo, mas que seja dentro da lei como está a legislação. Dentro da legislação temos o princípio do juiz natural. A questão que estamos solicitando é que o presidente Josué Neto caso seja procedente a cassação do governador e vice ele assume o governo do Estado. Ele não pode presidir um processo em que ele é o beneficiado. Não queremos acabar com o processo, mas temos que seguir o que está na legislação”, afirmou.

Em sua defesa, Josué Neto afirmou que a casa ainda não está discutindo o processo e, sim, a leitura do expediente e ordenou que Fausto Jr. (PRTB) iniciasse a leitura do documento.

Sobre o requerimento de Saullo, Josué disse que será lido e entrará na pauta de votação em regime de urgência na ordem do dia.

Belarmino Lins (PP) sugeriu que fosse suspensa a leitura do processo e fosse para o pequeno expediente e depois se votaria o requerimento.

No momento, a polêmica continua e a sessão virtual não avança por impedimento da deputada Alessandra Campelo em não permitir que seja lido o expediente.

Material replicado do Portal o Poder

https://portalopoder.com.br/2020/05/12/sessao-virtual-da-assembleia-comeca-tumultuada-com-discussao-entre-base-e-oposicao/