Sessão da Aleam é encerrada no meio do expediente após intenso bate-boca entre base e oposição

Depois de mais de três horas de tumulto, discussão, bate-boca e muita confusão na sessão virtual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas(Aleam), entre os deputados da base governista e o presidente da casa, Josué Neto (PRTB), a sessão foi encerrada e a comissão especial que vai analisar o processo de impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e de seu vice, Carlos Almeida Filho (PRTB), não foi instalada.

A eleição dos membros do colegiado ficou para esta quarta-feira, 13. Josué chegou a sugerir que os argumentos dos parlamentares da base governista do seu impedimento na conduta do processo seja feita por escrito e encaminhada à Procuradoria-Geral da casa.

“Eu me comprometo a não esticar essa corda e não formar a comissão hoje por conta dos diversos argumentos jurídicos e o misto de argumento jurídico, um político sempre vai decidir no debate. O melhor nesse momento é que nós possamos ter acesso as argumentações dos colegas deputados juntamente com as definições da nossa procuradoria”, explicou.

Mesmo assim a vice-presidente da Aleam, deputada Alessandra Campelo (MDB), insistia que o requerimento do deputado Saullo Vianna (PTB), que pede o impedimento de Josué Neto na condução do processo de impedimento, fosse votado no plenário. como não foi atendida a deputada questionou o presidente.

Após intenso bate-boca entre os deputados, Josué Neto encerrou a sessão e transferiu as decisões sobre seu impedimento no processo e a eleição da comissão especial para amanhã.

“A senhora disse que eu estou falando com a procuradoria não faça isso. Eu já fui acusado de ser ladrão, de ser corrupto, de tanta coisa, mas não faça isso. Não me acuse por favor. A senhora mão me deixa falar seja respeitosa”, rebateu o presidente encerrando a sessão.

