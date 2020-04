Serviço de triagem ajuda a tirar Envira da rota do Coronavírus

Desde que a pandemia do novo Covid-19 chegou ao Brasil, as prefeituras se mobilizaram e cada uma vem fazendo o possível para evitar a chegada da doença em seus territórios.

Em Envira, onde até agora não foi registrada nenhuma ocorrência relacionada ao Coronavírus. Apesar disso, a prefeitura adotou uma série de medidas para evitar que o vírus chegue na região.

Uma delas foi instalar postos temporários de atendimento e triagem. Tendas foram erguidas na frente das UBs onde os profissionais fazem a triagem da população.

Na frente do hospital tambem foi instalada tenda e funciona a triagem, alem do Posto Maria Bastião que atende exclusivamente pacientes com queixas de saúde associadas a problemas respiratórios.

O secretário municipal de Saúde , Lucimar Gomes, disse que a população aprovou a medida e tem acatado as orientações das autoridades médicas.

O prefeito Ivon Rates destacou que todas as medidas adotadas pela gestão para combater a Covid-19, tem surtido efeito, uma vez que enquanto os casos se espalham no interior do Amazonas, Envira não registra qualquer atividade negativa do Coronavírus.