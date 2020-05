Serviço de entrega de supermercado chega à zona Centro-Sul de Manaus

Os moradores da zona Centro-Sul de Manaus têm, a partir desta quinta-feira (14), mais uma alternativa para realizar suas compras de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, além de todo o mix de produtos disponíveis na loja Hiper DB Paraíba (no bairro de Adrianópolis), sem precisar sair de casa, com a ampliação dos serviços do DBlivery, que passar a atender a região.



O atendimento exclusivo para os bairros da zona Centro-Sul, irá funcionar via WhatsApp, pelo número (92) 9.8813-3423, de segunda-feira a sábado no horário de 8h às 17h. Os pagamentos poderão ser realizados via cartão de débito ou crédito.

O diretor-presidente do Grupo DB, Sidney Pedrosa, ressalta que todos os atendimentos nesta região são feitos exclusivamente por este número do aplicativo e que os produtos são entregues aos clientes embalados e higienizados.

“Temos percebido uma crescente demanda dos residentes nesta região de Manaus pelos serviços e artigos disponíveis na loja DB Paraíba e para oferecer mais conforto, comodidade e segurança durante este período da pandemia, optamos por ampliar o DBlivery, como mais uma alternativa”, afirmou Pedrosa.

Os moradores da zona Oeste de Manaus já dispõem do DBlivery Empório DB próprio e que opera pelo número (92) 9.8484-9259.

Os demais clientes de outras regiões e bairros da cidade ainda não atendidos pelo serviço, podem fazer suas compras sem sair de casa pelos aplicativos de delivery IFood e PediJá, que podem ser adquiridos online na APP Store e Google Play.