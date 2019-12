Sejusc atende moradores da zona norte com projeto ‘PAC em Movimento’

O “PAC em Movimento”, projeto itinerante do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), atendeu neste sábado (21/12) moradores do Conjunto Manauara, do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Equipes da secretaria realizaram a emissão de documentos como carteira de identidade, em primeira e segunda via, e segunda via de certidão de nascimento.



Doze servidores receberam a população, disponibilizando 150 atendimentos na manhã de sábado. Ao todo, 120 fichas foram destinadas para emissão de primeira e segunda via de RG, e 30 para segunda via de certidão de nascimento. É a segunda vez somente este ano que os habitantes do conjunto são amparados pelo projeto da Sejusc; a primeira ocorreu em junho deste ano.



O líder comunitário Christian Morais explicou que a ação é uma solicitação dos moradores por conta do aniversário de três anos do residencial, comemorado no dia 19 de dezembro. “Nós perguntamos aos moradores se eles queriam ou festa ou preferiam algum tipo de serviço social. Eles escolheram, e trouxemos aqui algumas ações, como da Suhab (Superintendência Estadual de Habitação), da Ouvidoria e da Sejusc”, disse ele, acrescentando que hoje residem no conjunto 748 famílias.



Na ação, os servidores ainda atenderam a dona de casa Maria do Rosário Silva, de 60 anos. Ela faz uso de cadeira de rodas e, devido à dificuldade de locomoção para ir até o posto montado no residencial, recebeu a visita de uma equipe para retirar a segunda via do RG. O atendimento em domicílio é uma proposta que deve ser ampliada em 2020 pela secretaria para facilitar a vida de quem tem algum tipo doença ou é deficiente físico. “Eu fico mais no hospital do que em casa, e esse documento é importante nos lugares. Essa ajuda é muito importante e valiosa”, disse Rosário.



Próxima edição – No dia 23 de dezembro, equipes do órgãos participarão da quinta edição do Projeto Doação, na Escola Municipal Francisca Mendes, rua J, bairro São José 2, etapa B. A ação vai ser das 13h às 16h, com emissão de primeira e segunda via de RG e segunda via de certidão de nascimento.