Seinfra realiza obras e serviços de limpeza no bairro Mutirão

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) já iniciou os serviços de reforma do Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo e as ações de limpeza de ruas no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. Os trabalhos fazem parte das ações de infraestrutura previstas no programa “Muda Manaus”. O objetivo dos serviços é melhorar a mobilidade dos moradores nos espaços socioesportivos da localidade.



Na estrutura do Centro de Convivência, a Seinfra está realizando os serviços de limpeza e pintura do prédio e recuperando a parte elétrica e hidráulica. As ações envolvem pintura externa e interna, revisão dos banheiros, revisão dos ventiladores e proteção contra pombos; pintura e reparo no forro do auditório; correção do piso externo e acessibilidade; troca de fechaduras, troca dos espelhos; instalação de sifões; troca de descarga; tampa do ralo; troca de torneiras; revisão de mictórios e pintura dos banheiros masculino e feminino.



Na parte externa, o ginásio coberto vai receber serviços de reforço de estrutura de arquibancadas e cobertura, calçadas externas, troca de luminárias e pintura. O campo também vai receber serviços de nivelamento, limpeza, demarcação e drenagem. “Nossa proposta é melhorar a questão da mobilidade dos cidadãos que moram no bairro, oferecendo espaços adequados para a recreação, esporte e lazer, além das ruas com boas condições de trafegabilidade. Dentro da proposta do programa (“Muda Manaus”) vamos recuperar o Campo do Lidam e construir pontes no bairro”, destacou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.



Limpezas das ruas –O trabalho na malha viária também iniciou com as ações de limpeza das ruas do bairro com serviços de capinação, varrição e retirada de entulhos das ruas. As ações tiveram início pelas ruas Penetração e 49-A, na quadra 15. Essas ações, bem como a limpeza e desentupimento de bueiros serão realizadas em todas as ruas do bairro.



Para o trabalho nas obras foi firmada uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para que, parte dos serviços, sejam realizados por uma equipe de detentos que serão monitorados pela própria Seap.



Aceitação popular –As obras no Mutirão estão apenas começando, mas a reação tem sido positiva. Moradores como a dona de casa, Maria Auxiliadora Lima de Souza, 57, moradora da rua 49-A, quadra 15, fez questão de demonstrar sua alegria em ver a sua rua sendo limpa. “Faz muito tempo que ninguém aparece em nosso bairro para fazer qualquer tipo de benefício e dou graças a Deus pelo trabalho que estão fazendo aqui. Eu sou testemunha de que as obras estão realmente acontecendo, mudando o nosso bairro para melhor”, reforçou.



O presidente da Associação de Moradores do Bairro Mutirão, Manoel Assis, também expressou alegria ao ver que os trabalhos chegaram para melhorar a sua qualidade de vida. “Eu tinha certeza de que ele (governador Wilson Lima) faria um bom trabalho e é o que ele está fazendo aqui no nosso bairro para mudar a realidade da nossa comunidade e da nossa gente”, completou o líder comunitário.