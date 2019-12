Seinfra inicia reformas de complexos socioesportivos no bairro do Mutirão

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) inicia nesta segunda-feira (09/12) os serviços de reforma do Centro de Convivência Teonísia Lobo (Arar) e do campo da Liga Desportiva do bairro (Lidam) do Mutirão, zona norte. O trabalho faz parte do pacote de obras do programa “Muda Manaus”, lançado no último dia 5 de novembro pelo governador Wilson Lima, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do Estado.



O Centro de Convivência da Família “Teonísia Lobo” (Ara) possui uma área de 8.191m2 e serão realizados serviços de pintura interna e externa, hidráulica, elétrica e reforma do telhado, entre outros. No campo da Liga Desportiva do bairro (Lidam), a estrutura de 7.143,30m2 vai receber reforma nas arquibancadas, pintura, revitalização no campo e melhorias na iluminação.



“Estaremos desenvolvendo um trabalho para melhorar a mobilidade dos moradores da região com muita qualidade na execução de cada obra. Vamos cumprir o cronograma determinado para que tudo seja feito no tempo estabelecido desde essa semana quando começamos já fazer as primeiras ações do projeto”, explicou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima. Parceria – Para o trabalho nas obras foi firmada uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para que, parte dos serviços, sejam realizados por uma equipe de dez detentos que serão monitorados pela própria Seap. A equipe de detentos será formada por dois pedreiros, quatro ajudantes, três pintores e um bombeiro hidráulico. O campo do Lidam também será beneficiado já nessa semana.

A previsão é de que as obras no local durem três meses. Outras intervenções – Os investimentos na malha viária vão alcançar 140 ruas do bairro Mutirão. Conforme o cronograma de execução das obras e dos serviços, o Governo do Amazonas passa a realizar já na segunda-feira (09/12) os serviços de limpeza.



A segunda etapa das obras vai contemplarda drenagem superficial e profunda e do recapeamento asfáltico; a reforma na parte elétrica do Comando de Policiamento da Área Norte (CPA Norte) e a desobstrução de bueiros com a colocação de tampas e instalação de grades, além dos serviços de remendos profundos, recapeamentos, meio fio, sarjeta e calçada com drenagem profunda para resolver os problemas de alagação das ruas, assim como os serviços de terraplanagem e pavimentação.



A terceira fase do investimento conta com a construção de pontes e escadarias para garantir melhorias na mobilidade da população.