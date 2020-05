Segeam realiza primeira ‘Semana da Enfermagem’ online

A Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) realiza, entre os dias 21 e 23 deste mês, sua primeira Semana da Enfermagem, alusiva ao mês do enfermeiro. Em função da pandemia do novo coronavírus, a atividade ocorrerá com programação 100% online, permitindo aos participantes maior garantia de segurança e menos contato físico, seguindo as recomendações das autoridades mundiais de saúde, explicou a coordenadora do Serviço de Educação Permanente da instituição, Adriana Macedo.

O tema escolhido para a atividade foi: “O protagonismo da enfermagem no cenário atual da saúde e seus desdobramentos: a linha de frete no combate à pandemia da COVID-19”, tendo como principal abordagem a atuação dos profissionais da área nas mais diferentes especialidades e frentes.

As lives, que ocorrerão via perfil no instagram (@segeam_amazonas), abordarão as seguintes temáticas mutidisciplinares: Atenção às gestantes no contexto da infecção SARS COV-2 (dia 21, às 18h30); Manejo da saúde mental dos profissionais atuantes frente à pandemia (dia 21, às 20h30); Equipamentos de proteção individual (EPIs) – uso seguro para profissionais da saúde (dia 22, às 18h30); Pacientes pós-alta do Serviço Pé Diabético e, tempos de COVID-19 – novas tendências e tecnologias de atendimento multidisciplinar ambulatorial (dia 22, às 20h30); Prevenção às lesões de pele associadas ao uso de EPIs no contexto da pandemia (dia 23, às 18h30); Urgência e emergência – a linha de frente na pandemia do novo coronavírus (dia 23, às 20h30).

Adriana Macedo explica que a ‘Semana da Enfermagem’ dará continuidade à programação do Serviço de educação Permanente da Segeam, que busca manter seus profissionais e colaboradores atualizados sobre os novos protocolos na área de enfermagem, garantindo uma assistência de qualidade aos pacientes das unidades em que a Associação atua. É também uma oportunidade de reforçar o conhecimento e a troca de experiência.

Dia do Enfermeiro

No último dia 12, comemorou-se o Dia do Enfermeiro, data celebrada a nível mundial. Para a ocasião, o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) escolheu como tema: ‘Enfermeiros: uma voz para liderar – levando o mundo para a Saúde’.

O Dia Internacional dos Enfermeiros ocorre no aniversário de Florence Nightingale, pioneira no tratamento a feridos de guerra, durante a Guerra da Crimeia. A Organização Mundial de Saúde (OMS),escolheu 2020 como o ano dos profissionais de enfermagem e parteiras.

Adriana Macedo destaca que os enfermeiros desempenhando um papel crucial na promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e têm um papel particular no desenvolvimento de novos modelos de atendimento comunitário. No contexto atual, mostraram-se fundamentais no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que no Amazonas já atingiu mais de 20 mil pessoas e fez cerca de 1,4 mil mortos, conforme a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

“Para este momento, a Segeam preparou uma série de Lives voltada ao público da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), trazendo temas que estão sendo discutidos por autoridades de saúde e que irão corroborar para o fortalecimento das equipes nesse momento tão crítico”, frisou.