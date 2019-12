Secretarias de Educação e da Fazenda do Amazonas homenageiam parceiros do Programa de Educação Fiscal

A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, prestou, nesta quarta-feira (18), homenagem às personalidades e instituições do Amazonas que apoiam o Programa de Educação Fiscal e também aos participantes do Prêmio Nacional de Educação Fiscal.



O Amazonas apresentou 37 projetos no concurso na edição de 2019. Foi o segundo estado com maior número de inscrições. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal teve quatro categorias: escolas, instituições, imprensa e tecnologia. Chegaram a final, representando o Estado, a Faculdade Salesiana Dom Bosco e o jornalista amazonense, Evaldo Ferreira.

O evento, que aconteceu no auditório da Sefaz, teve como objetivo prestigiar os projetos e instituições do Amazonas que abordam o tema da Educação Fiscal como ferramenta pedagógica que busca trabalhar a importância social dos tributos e estimular a cidadania por meio do conhecimento.



A cerimônia contou com a presença de representantes das escolas, instituições, jornalistas e profissionais da área de tecnologia com projetos inscritos e classificados no Prêmio. O município de Iranduba, localizado na Região Metropolitana de Manaus, foi recordista em participação pelo interior do Amazonas. As escolas irandubenses inscreveram 16 projetos no prêmio nacional.



Exercício da cidadania –A secretária executiva de Assuntos Administrativos, Alana Valério, reafirmou a importância da educação fiscal nas escolas e o alcance da Campanha Nota Fiscal Amazonense no estado. “É nosso dever levar o conhecimento sobre o exercício da cidadania para cada cidadão. O resultado desse trabalho está diretamente refletido na Campanha Nota Fiscal Amazonense, que teve um incremento de inscrições de CPFs de mais de 30% só em 2019. A emissão de notas fiscais com o CPF cresceu quase 50% só esse ano”, declarou Alana, que, na ocasião, representou o secretário estadual de Fazenda, Alex Del Giglio.



Foram homenageadas sete escolas estaduais, 19 escolas municipais, instituições privadas como a Fundação Matias Machline e o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas. A organização do Programa de Educação Fiscal agraciou Zezinho Correa com um diploma porque o artista gravou um vídeo nacional para difundir o prêmio de forma voluntária.

O analista tributário da Receita Federal, Moisés Boaventura Hoyos, foi homenageado com um certificado de agradecimento pelo desenvolvimento de tirinhas sobre educação fiscal, publicadas desde janeiro de 2019 na coluna semanal do Jornal do Comercio.

“Hoje em dia, as pessoas não têm muito tempo de ler livros, de ler grandes textos sobre determinado assunto. E pensando nisso, nós criamos as tirinhas com o tema educação fiscal. O objetivo é ilustrar de forma lúdica e objetiva, a necessidade dos tributos para o estado”, ressaltou.