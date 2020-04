Saullo Vianna sugere criação de centro para diagnóstico precoce de Covid-19

Para evitar agravamento em pacientes com sintomas suspeitos de Covid-19, o deputado Saullo Vianna (PTB) encaminhou, requerimento ao Governo do Amazonas, solicitando a criação de Centro de Diagnóstico Precoce e Centro de Encaminhamento à Internação como parte das ações de combate à doença.

Segundo o deputado, o primeiro atendimento e tratamento imediato do doente, logo nos primeiros sintomas, é de fundamental importância para a diminuição da mortalidade dos amazonenses e desafogamento dos leitos de UTI.

Saullo sugere que os dois Centros sejam estabelecidos em local amplo, como o Sambódromo, por exemplo. Em regime drive thru, o atendimento deve contemplar cidadãos que apresentem algum dos seguintes sintomas: febre acima de 38º C, tosse seca, dor de garganta e fadiga.

“A medida visa desafogar as unidades de atendimento da capital, que já estão sobrecarregadas inclusive na rede particular de saúde, e evitar novos contágios e também óbitos. Recebido o cidadão nesse Centro de Diagnóstico Precoce com os sintomas, o teste rápido para Covid-19 deve ser realizado, ou para encaminhar esse paciente com medicação e tratamento em casa ou para ser encaminhado para uma unidade de referência”, explicou.

Em caso de diagnóstico negativo, o paciente será orientado para o uso da máscara e a forma correta de colocá-la, assim como as demais recomendações para manter o distanciamento social a fim de evitar o contágio.

Já em caso de diagnóstico positivo, o paciente receberá o diagnóstico e será encaminhado para exames complementares, se necessário, em uma unidade de referência e receberá a medicação para tratamento domiciliar com acompanhamento da equipe da Secretaria de Saúde (Susam).