Saullo Vianna destina R$ 4,5 milhões para compra de respiradores e reforçar combate ao coronavírus

O deputado Saullo Vianna destinou R$ 4,5 milhões para atender às ações de enfrentamento ao avanço do coronavírus no Amazonas. O recurso, oriundo das emendas parlamentares, vai ser utilizado para aquisição de respiradores para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos e outros insumos para ampliar o combate à doença em todo estado.

Para Saullo, o momento é de união de todos os esforços para conter a propagação do covid-19 na capital e no interior do Amazonas. “Governo Federal, Governo do Amazonas e prefeituras estão ampliando seus atos a fim de fortalecer o combate à proliferação do coronavírus. Resolvi contribuir com essa nessa luta que é de todos nós. Precisamos nos unir para preservar vidas”, explicou.

De acordo com o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), nesta terça-feira (7), o Amazonas registrou 636 casos confirmados de coronavírus e 23 óbitos. Doze municípios foram afetados com a doença.

Novos leitos

Em parceria com o governo estadual, o hospital da Universidade Nilton Lins, zona centro-sul de Manaus, vai ser reaberto e passará a dispor de 400 leitos para atender pacientes com coronavírus. O local, que está em fase de adaptação, vai precisar de respiradores, EPIS, medicamentos e insumos, o que será possível adquirir com a liberação dos recursos destacados pelo deputado. O valor total das emendas já está disponível para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam).