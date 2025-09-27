Saullo e Braga anunciam liberação da ponte sobre o rio Curuçá para segunda-feira

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) e o senador Eduardo Braga (MDB-AM) estiveram na manhã deste sábado (27) no canteiro de obras da ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319, e anunciaram que a estrutura será liberada para tráfego na próxima segunda-feira, dia 29 de setembro. A ponte, cujo custo estimado é de R$ 43 milhões, já recebeu o pavimento asfáltico e agora passa pelos últimos retoques de acabamento, como os cortes de dilatação e a pintura da sinalização horizontal.

Durante a visita, os parlamentares acompanharam o trabalho dos operários e puderam verificar o estado final da pista. Saullo e Braga também dedicaram parte do percurso à vistoria da obra da ponte sobre o rio Autaz Mirim, cuja execução ainda segue em marcha. Nessa estrutura, os pilares já estão prontos, mas ainda falta concluir o tabuleiro da ponte. A previsão é que ela seja entregue entre novembro e dezembro deste ano.

Na visita deste sábado, Saullo Vianna enfatizou que, para ele, a ponte do Curuçá representa um símbolo da luta pela integração e pelo desenvolvimento do estado:

“A BR-319 é a espinha dorsal que liga o Amazonas ao país. Estar aqui, acompanhando de perto cada etapa, é ter a certeza de que estamos avançando para garantir dignidade, desenvolvimento e oportunidades para o nosso povo. Essa ponte simboliza a esperança de milhares de amazonenses que dependem dessa estrada para viver e trabalhar.”

Essa visita marca a segunda inspeção parlamentar recente às obras da rodovia. No dia 13 de setembro, Saullo Vianna esteve em comitiva com os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz (PSD-AM) para conhecer trechos da BR-319 e a ponte do Curuçá. Na ocasião, restavam apenas ajustes nos guarda-corpos da ponte, e já havia o anúncio de que a inauguração oficial contaria com a presença do presidente Lula, prevista para outubro.

Posicionamento – Saullo vem se posicionando publicamente como defensor da pavimentação da BR-319, com ênfase na necessidade de que essa intervenção ocorra de forma sustentável e responsável. Ele afirma que a estrada não pode permanecer como promessa, pois é essencial para conectar social e economicamente o Amazonas ao restante do país. Segundo ele, “essa estrada é sinônimo de dignidade, de integração e de oportunidade para milhares de famílias do Amazonas”.

Além disso, Saullo tem usado como exemplo a BR-307, no Alto Solimões, para reforçar que é possível executar estradas na Amazônia sem estimular a grilagem de terras ou causar desmatamento descontrolado. Ele defende que o modelo adotado ali seja replicado na BR-319, ou seja, promover desenvolvimento sem abrir mão da preservação ambiental.

Ele também tem criticado entraves burocráticos, colocando que o Amazonas não pode continuar pagando o preço do isolamento em função de decisões federais que não refletem a realidade da região.