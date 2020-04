Samsung traz dicas para facilitar o dia a dia em casa

Com o atual cenário mundial, a maioria das empresas adotou o trabalho remoto como regra e, com isso, muitas famílias buscam facilidades para realizar atividades simples do cotidiano doméstico. Pensando nisso, a Samsung traz um portfólio completo de produtos que auxiliam no dia a dia. Além de acreditar que para deixar esse momento mais leve, se conectar com a casa é muito importante.

Casa sempre em ordem

Para manter a casa sempre limpa, o aspirador robô Powerbot VR7200, da Samsung, é o aliado fundamental já que com ele é possível mapear o ambiente a ser limpo graças ao sistema Visionary Mapping 2.0. Com essa tecnologia, é possível mapear a residência e definir a melhor rota para a limpeza. O Powerbot VR7200 também pode ajustar a intensidade de sucção de acordo com o tipo de superfície a ser limpo, seja um piso frio, laminados, tapetes ou carpetes. Ele possibilita ainda definir um cronograma de limpeza, permitindo agendar o horário exato para cada ambiente. A escova do Powerbot VR7200, 35% maior do que as demais da categoria, possibilita uma área maior de contato e uma limpeza mais rápida.

Lavar roupas pode ser um processo muito mais fácil e simples quando a lava e seca é Samsung. Com a Qdrive, por exemplo, além de o produto reduzir o tempo de lavagem em até 50%¹, oferecendo ao consumidor mais tempo para cuidar de si mesmo, o desempenho da limpeza prevalece impecável. O produto conta com a tecnologia AirWash que desodoriza e sanitiza as roupas, eliminando odores indesejáveis e bactérias, sem a necessidade de usar água ou outros produtos. E no momento atual de limpeza excessiva, é importante limpar também o tambor da sua lavadora. A limpeza Eco Tambor é totalmente sustentável, pois remove sujeira e maus odores de maneira higiênica.

Outro destaque dos dois produtos é que o consumidor não precisa se preocupar em estar sempre próximo deles, pois com o aplicativo SmartThings na TV, no smartphone ou tablet é possível controlá-los remotamente.

Facilidades no Home Office

Os profissionais que precisam realizar muitas videoconferências ou verificar muitos documentos durante o home office, ganharão mais qualidade no trabalho ao se conectar a uma TV Qled ou 4K ou ao monitor curvo F390 de 27”, direto do seu notebook Samsung. Essa conectividade a um segundo aparelho, aumenta o campo de visão do usuário, permitindo visualizar mais arquivos de uma só vez, minimizando distrações periféricas. A tela curva do monitor proporciona uma experiência mais envolvente, garantindo ganho de produtividade durante o trabalho.

Para realizar a conexão com uma Smart TV da Samsung, o usuário só precisa conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e acionar o comando FN+F4 no notebook Samsung, ir em “Conectar a dispositivo sem Fio” e localizar sua TV. Outra possibilidade é expandir a tela de um smartphone Samsung, como o Galaxy S20 para a TV, usando a função Smart View, que fica disponível no menu de configurações. Para outros modelos de smartphones, basta fazer o espelhamento pelo aplicativo SmartThings.

Entretenimento garantido

Seja em uma QLED ou em uma 4K, as Smart TVs da Samsung oferecem uma plataforma completa de serviços de streaming para manter séries, filmes e reality shows em dia, além de aplicativos voltados para músicas e podcasts e transmissões esportivas. Tudo isso pode ser encontrado com apenas um toque no controle remoto único: basta acessar o Smart Hub, a central de entretenimento das Smart TVs Samsung. Outra forma de acesso é espelhar seu conteúdo favorito na TV pelo smartphone Samsung, clicando no ícone da função SmartView. Para outros celulares Android ou iOS, o espelhamento pode ser feito via aplicativo SmartThings. Em ambos os casos, é preciso que os dois dispositivos estejam conectados na mesma rede de Wi-Fi.

Opção para entreter as crianças durante as horas de trabalho

Durante este período de trabalho remoto, um dos grandes desafios dos pais é manter a produtividade durante a jornada de trabalho e manter os filhos entretidos, simultaneamente. E a Samsung disponibiliza uma opção para os adultos que precisam lidar com esta situação: o Samsung Espaço Infantil, uma plataforma com ferramentas de educação e lazer para crianças.

Disponível em smartphones como Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e na linha Galaxy A e tablets como Galaxy Tab S6, Galaxy Tab série A² com telas de 10.1 e 8 polegadas, o recurso oferece uma série de jogos e aplicativos³ protagonizados pelos personagens Crocro, Cooki, Lisa e Bobby. O público infantil pode navegar de modo simples e divertido, com jogos educacionais que buscam auxiliar no desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. Tudo isso, claro, em um ambiente seguro, com acesso restrito por meio do Controle Parental, com opções como: limitação de tempo de jogo, relatório de uso e controle de aplicativos, contatos e mídia. O acesso é possível apenas com a inserção de senha ou verificação biométrica do adulto dono do dispositivo.

Mantenha uma rotina de exercícios

O período em casa impossibilita exercícios em ambientes externos, como academias, parques ou até mesmo uma corrida na rua. Entretanto, há outras maneiras de manter uma rotina de atividades físicas, utilizando a tecnologia a seu favor. Neste cenário, smartwatches e aplicativos se destacam.

O Galaxy Watch Active2 pode rastrear manualmente mais de 39 treinos e dar dicas de alongamento. E, para quem tem uma esteira à disposição em casa, o recurso Running Coach ajuda a monitorar o ritmo de corrida em tempo real e aproveita sete programas diferentes para auxiliar o usuário a atingir suas metas.

Além disso, o smartwatch disponibiliza soluções para acompanhamento dos níveis de estresse em tempo real por meio do aplicativo Samsung Health4. O dispositivo também fornece acesso a programas de meditação guiada através de uma integração com o aplicativo de sono e meditação, Calm. Algoritmos aprimorados de análise do sono ajudam a buscar padrões de sono saudáveis (através dos quatro estágios do sono).

Para quem deseja acessar conteúdos fitness em uma tela maior e sem o uso de um smartphone, é só usar o comando de voz disponível no controle remoto único de uma TV QLED.