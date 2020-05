Samsung se torna parceira oficial para monitores da T1, organização global de eSports

A Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial no mercado de monitores gamers¹, anuncia uma parceria oficial com a organização global de eSports T1 Entertainment & Sports, a T1. Com essa parceria, todos os times e jogadores alocados no centro de treinamento da T1 em Seul, na Coreia do Sul, poderão treinar com a última geração de monitores gamers de tela curva, os Odyssey G9 e G7. O portfólio da linha Odyssey entrega uma poderosa combinação de alta performance, tela com curvatura de 1000R, qualidade de imagem QLED, tempo de resposta de 1ms e 240Hz de taxa de atualização, que permitem a experiência mais imersiva no mundo dos games.

“Estamos orgulhosos por nos juntarmos como parceiros oficiais de monitores da T1, líder entre os profissionais de eSports, contribuindo para que continuem com esse crescimento e sucesso global”, destacou Hyesung Ha, Vice-Presidente Sênior da Divisão de B2B da Samsung Electronics. “Nossa linha de monitores Odyssey proporciona o que há de mais moderno e atualizado no mercado, com uma alta taxa de tempo de resposta, curvatura confortável e design atraente, oferecendo ao profissional de eSports a vantagem competitiva que eles precisam para fazer valer cada fração de segundo”.

O bem-sucedido time de League of Legends da T1 é um dos mais celebrados entre os profissionais de eSports no planeta e o único a ganhar três títulos mundiais do game. Além disso, a T1 conta com equipes profissionais e jogadores em competições como Valorant, Fortnite, Dota 2, PUGB, Super Smash Bros., Hearthstone, Apex Legends, Overwatch e FIFA Online 4.

“No nível mais alto de profissionais de eSports, ter a tecnologia e os equipamentos certos podem fazer a diferença entre vencer e perder”, diz Joe Marsh, CEO da T1. “Estamos empolgados com a parceria com a Samsung para nossas equipes e jogadores, que poderão contar com a tecnologia que é referência entre os monitores gamers. Usando o primeiro monitor do mundo com curvatura 1000R, que é o Odyssey, que ainda traz velocidade no tempo de resposta e na taxa de atualização, estamos confiantes de que nossos jogadores terão as ferramentas necessárias para alcançar a melhor performance possível”.

A parceria vai gerar uma série de ações promocionais que aproximam a Samsung e o famoso time de League of Legends da T1. Quando possível, um evento de “meet-and-greet” será organizado, permitindo a interação dos fãs com os jogadores e a observação dos monitores Samsung Odyssey em funcionamento durante os jogos. Além do evento, a Samsung também vai apresentar vídeos de melhores momentos e a série “The Locker Room” no canal da T1 no YouTube. O conteúdo vai promover as conquistas mais recentes da equipe e mostrar a tecnologia que faz a Samsung ser líder na indústria de monitores.

Também serão disponibilizados monitores Samsung Odyssey G9 e G7 no “Samsung Player Lounge”, espaço que será aberto em breve no centro de treinamento da T1 em Seul. Enquanto estiverem jogando ou criando conteúdos com os monitores Odyssey, todos os times, jogadores e produtores da T1 terão acesso aos recursos e tecnologias mais recentes para melhorar performance, precisão e produtividade.

“Estou muito animado por ver a Samsung patrocinando a T1 e fortalecendo nosso time com os melhores monitores do mundo”, afirma Lee “Faker” Sang-hyeok, uma das principais estrelas dos eSports. “Eu já me vejo treinando nos novos monitores Odyssey assim que pudermos mudar para as novas instalações da T1”.

Os monitores Samsung Odyssey G9 e G7 estarão disponíveis no mercado brasileiro ainda no primeiro semestre de 2020. Para mais informações acesse: https://displaysolutions.samsung.com/monitor/odyssey.