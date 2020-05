Samsung realiza doação para apoiar os brasileiros na luta contra a Covid-19

Empresa, que está no país há 33 anos, reforça comprometimento com a sociedade brasileira por meio de iniciativas em prol do combate ao vírus no Brasil

São Paulo, 04 de maio de 2020 – A Samsung entende a fase enfrentada pela sociedade e está atenta às melhores medidas que possam colaborar com o bem-estar de todos. A empresa segue apostando na tecnologia e na inovação como ferramentas de transformação e ao priorizar a responsabilidade social como o pilar mais valioso, passa também a direcionar esforços para questões mais amplas, como a saúde.

Diante dos esforços generalizados no combate à disseminação da Covid-19, a Samsung Brasil anuncia a doação de R$ 5 milhões para o poder público brasileiro. O valor inclui doações para o Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo e o Governo do Estado do Amazonas.

A ação para o Governo Federal inclui a doação de tablets, notebooks e kit de testes rápidos que serão distribuídos, pelo Ministério da Saúde, entre as unidades de saúde do país dedicadas ao tratamento da Covid-19.

Para o Governo do Estado de São Paulo, a doação consistirá na disponibilização de testes rápidos da Covid-19 para a Secretaria Estadual da Saúde e a entrega de tablets, TVs e notebooks para o Hospital das Clínicas, de São Paulo. Além disso, em Campinas, cidade em que está situada uma de suas fábricas, a empresa disponibilizou máscaras para a Prefeitura local distribuir entre suas unidades de saúde.

Em Manaus, onde a companhia também tem uma unidade fabril, também doará testes kits e tablets para o Governo local, que irá distribuí-los entre as unidades de saúde dedicadas ao tratamento da Covid-19. A ação visa dar suporte ao sistema de saúde e conectar pacientes a seus familiares e amigos durante o período de isolamento social.

A entrega das doações teve início na última semana e vai acontecer conforme a disponibilidade dos itens.

“A Samsung reforça o compromisso de mais de 30 anos no Brasil, apoiando o povo brasileiro com recursos e tecnologia para superar esse período desafiador. Temos orgulho de fazer parte deste país e agora, mais do que nunca, devemos permanecer juntos para minimizar o impacto da Covid-19 ”, afirma Yoonie Joung, Presidente da Samsung Brasil.

Dez anos de investimentos em Educação e Responsabilidade Social no Brasil

Na Samsung, o trabalho de Responsabilidade Social, desenvolvido há mais de 10 anos, tem como foco principal investir e fomentar a educação por meio da visão global da área de Cidadania Corporativa da companhia – “Together for Tomorrow! Enabling People”. As iniciativas passam por programas de capacitação e estímulo à inovação. Os projetos aproximam professores e alunos e incentivam soluções criativas para demandas da sociedade em áreas vitais, como saúde e educação.

Um dos exemplos disso, é o Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa global da empresa e que está presente no Brasil desde 2014. Até 2019, mais de 4,7 mil escolas públicas participaram do projeto no País, envolvendo 14,8 mil professores e 161 mil alunos. Para a sétima edição do prêmio, um aplicativo foi criado para otimizar a comunicação e a integração entre professores, alunos e o projeto. Esse movimento é mais uma das provas de que é possível manter o compromisso com a capacitação das pessoas mesmo que à distância. E a Samsung não só manteve seus programas em funcionamento no Brasil, como ainda viabilizou maneiras de torná-los mais democráticos e acessíveis.

O Code IoT (http://www.codeiot.org.br/), plataforma de capacitação sobre Internet das Coisas, é outro exemplo de ações voltadas para o fomento da Educação, já tendo colaborado com a formação de mais de 15 mil alunos, oferecendo treinamentos voltados para a integração entre software e hardware, com conteúdos sobre programação, eletrônica básica, entre outros. Os cursos foram antecipados e os interessados podem acessá-los de forma online e gratuita.

Já o Samsung Ocean (http://www.oceanbrasil.com/), centro de capacitação tecnológica, unificou as agendas de suas sedes em Manaus e São Paulo e disponibilizou os cursos para todo o Brasil pela primeira vez, também de forma online. O programa fomenta a criação e o desenvolvimento de empresas de base tecnológicas e já pré-acelerou, por exemplo, projetos de cunho social e que buscavam soluções para a área da saúde, demanda tão urgente neste momento.

Cuidado com o consumidor é refletido em extensão de garantia e chat 24h

A qualidade no atendimento de nossos consumidores sempre esteve no centro de nossas decisões. Por isso, a Samsung anunciou no Brasil a extensão no período de garantia para todas as linhas de produtos da empresa, o que inclui smartphones, televisores, notebooks, tablets, aparelhos da linha branca, entre outros até o dia 31 de maio de 2020. A medida é válida para aqueles cuja garantia inicialmente se encerraria durante o atual período de quarentena, que teve início em 15 de março. Além disso, estamos em nosso chat online 24h por dia em todos os dias da semana e continuamos com nossa central de atendimento por telefone¹ de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h, e ferramentas como o Serviço Remoto.

Suporte global no combate à Covid-19

Estamos utilizando a expertise que temos para encontrar diversas maneiras de contribuir com a população no combate à Covid-19 ao redor do planeta. Nossos esforços globais incluem a compra de suprimentos médicos e kits de higiene, como máscaras faciais, doações de smartphones para pacientes em quarentena para ajudá-los a manter contato com familiares e amigos, purificadores de ar e outros aparelhos para hospitais e centros de quarentena e tablets para instituições de ensino.

Apresentamos ainda iniciativas como a criação de um app para o Galaxy Watch que ajuda a contar o tempo necessário para lavar as mãos: o Hand Wash, que já está disponível para download no Brasil pela Galaxy Store. Também adotamos medidas mais profundas, como doações de dinheiro e produtos a hospitais, escolas e instituições que apoiam pequenas empresas e comunidades vulneráveis nos Estados Unidos.

Na Coreia, cedemos uma de nossas fábricas para as autoridades usarem como centro de pacientes e destinamos nosso time de engenheiros para trabalhar com empresas coreanas que fabricam máscaras, oferecendo layouts e processos mais eficientes que chegaram a dobrar a produção dessas fábricas.

A Samsung segue acompanhando os cenários global e local de enfrentamento à pandemia e reforça seu compromisso com funcionários, clientes e parceiros. A empresa acredita que cada pequena atitude agora fará a diferença no futuro e nisso baseia suas ações.