Samsung oferece plataforma de ar-condicionado com guia de modelos para ajudar o consumidor na hora da compra

Você sabia que a Samsung possui uma plataforma exclusiva sobre toda a linha de ar-condicionado da marca? O site recém inaugurado https://www.samsung.com.br/ar-condicionado/ reúne explicações sobre cada modelo, dicas sobre instalação e o melhor uso dos equipamentos e até mesmo uma calculadora que ajuda a escolher qual a potência necessária para cada tipo de ambiente.

O portal oferece vantagens e funcionalidades, a começar pela divisão de produtos voltados para casa ou para negócios. O catálogo da empresa é vasto e completo e apresenta todas as opções em menus indicados no topo do site: “Soluções para sua casa”, “Soluções para seu negócio” e “Todos os produtos”.

Na área dedicada a casas, a Samsung possibilita que o usuário indique em qual tipo de residência o ar-condicionado será instalado. As opções são “estúdio”, “até 90m²”, “até 200m²” e “acima de 200m²”. Em cada um desses itens, a dica sobre qual o equipamento ideal é apresentada. O mesmo acontece na área dedicada a negócios, com as divisões por tipo de estabelecimento: hotel, hospital, escola, comércio ou escritórios. Cases de sucesso da Samsung no mundo empresarial podem ser apreciados, tanto no Brasil como no exterior.

Além disso, nas duas áreas, há um campo reservado para solicitar seu orçamento. E para quem quer ainda mais detalhes na hora de comprar um ar-condicionado, a Samsung oferece uma ferramenta especial na página principal do site. É uma calculadora que simula o ambiente em que o aparelho será instalado, levando em conta a região do Brasil, a quantidade e o tamanho dos cômodos e o número de pessoas que ocuparão tais espaços. Com todos esses dados, a Samsung mostra qual o modelo e a potência ideal para seu ar-condicionado.

O site ainda oferece uma lista com todos os recursos e as tecnologias inovadoras da Samsung que compõem o catálogo de aparelhos, como a função Good Sleep, que controla automaticamente a temperatura e a umidade de seu quarto para proporcionar uma noite de sono mais confortável.

Por fim, há duas áreas direcionadas para profissionais. Uma é o Samsung ArqDesign, que é voltada para arquitetos e designers de interiores e oferece modelos 3D, inspirações e informações sobre eventos. A outra é o Samsung Climatiza, portal voltado para instaladores de ar-condicionado, com conteúdos exclusivos para capacitação e treinamentos.