Samsung mostra cinco motivos para você usar um monitor durante o home office

Muita gente ainda está se acostumando a uma rotina de home office e atividades remotas. E para quem ainda tem dificuldades de alcançar o mesmo nível de concentração do que se estivesse no escritório convencional, a Samsung preparou uma lista de vantagens e comodidades que os monitores da marca podem oferecer.

1 – Conforto

As opções de monitores com tela curva ampliam a sensação de conforto visual, já que essa curvatura acompanha o formato dos olhos. Sua tela de 1800R permite que os olhos acompanhem facilmente a ação enquanto mantém uma distância de visão constante. Os níveis mais apurados de brilho e contrastes também ajudam a entregar uma experiência mais confortável à visão. E até as linhas mais básicas entregam maior conforto com a proteção contra a luz azul e a tecnologia Flicker Free, que protege os olhos da tensão causada por oscilação nas telas de monitores, evitando o cansaço ocular.

2 – Imersão

Além do conforto, as telas curvas garantem imersão completa nos conteúdos, garantindo uma visualização mais envolvente. Os modelos de monitores com tela curva são considerados ideais para quem faz longas jornadas na frente de um computador. Essa característica dá ao usuário a impressão de participar da ação, como se estivesse quase dentro da imagem.

3 – Multitarefas

Usar um monitor com proporção de tela maior pode ser uma boa alternativa para quem precisa realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. A tela permite que dois programas estejam abertos ao mesmo tempo, sem a necessidade de alternar a visão principal. É possível, assim, acompanhar uma videoconferência enquanto confere uma tabela ou uma apresentação. Os monitores com mais entradas para outros dispositivos também permitem uma experiência compartilhada com dois notebooks conectados ao mesmo tempo.

4 – Conectividade

Se o usuário não conta com um desktop, ter apenas um monitor já é um bom investimento diante da conectividade dessas telas com dispositivos portáteis, como notebooks. Neles uma conexão simples serve para deixar sua tela maior e mais confortável ou ainda dividir tarefas ao estender a imagem entre notebook e monitor. E todo o portfólio de notebooks da Samsung é capaz de fazer esta conexão com monitores de maneira bastante simples, apenas conectando um cabo HDMI.

5- Lazer

A qualidade de imagem oferecida pelos monitores pode entregar ainda uma solução de lazer para o fim do expediente em casa. É possível, por exemplo, exibir filmes, séries e vídeos da internet ao conectá-lo a seu computador e speakers diretamente nas diversas entradas do produto. Há também a variedade de monitores voltados especialmente para gamers, com taxa de atualização de 144Hz e tempo de resposta de 1ms.

É possível, também, conectar o notebook a caixas de som Bluetooth de um modo bem fácil, apenas escrevendo Bluetooth na barra de busca do Windows e adicionando um dispositivo Bluetooth. O usuário aciona a opção de liberar o sinal Bluetooth em sua caixa de som e o notebook irá detectá-la automaticamente.

Para conferir os modelos disponíveis, acesse https://shop.samsung.com/br/tv-audio-monitores/