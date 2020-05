Samsung lista recursos para auxiliar rotina de exercícios em casa

Com a impossibilidade de realizar atividades físicas externas, muitas pessoas adaptaram sua rotina de exercícios. Corridas no parque, na praia, na rua ou idas à academia deram lugar a uma série de movimentos realizados em casa, seja com o peso do próprio corpo ou auxílio de aparelhos. Neste contexto, a tecnologia pode ser uma importante aliada, auxiliando na realização, diversificação e monitoramento de treinos.

Pensando nisto, a Samsung lista maneiras de utilizar os recursos tecnológicos para aprimorar a experiência de fazer atividades físicas em casa. Confira:

Trace e execute um plano de exercícios de acordo com seus objetivos

Plataforma de saúde e bem-estar da Samsung, o Samsung Health conta com uma série de soluções entre suas funcionalidades, sendo esta diversidade um de seus principais trunfos. O aplicativo proporciona acesso a diferentes tipos de programas de atividade física, com direcionamentos para melhora do equilíbrio corporal, aprimoramento da postura, queima de gordura e tonificação muscular, por exemplo. Cada planejamento de exercícios conta com uma série de vídeos elaborados por especialistas demonstrando quais movimentos devem ser realizados e qual é a forma ideal.

O Samsung Health está disponível em diversos smartphones da Samsung¹, como o Galaxy S20, smartwatches, como o Galaxy Watch Active2, e tablets, como o Galaxy Tab S6.

Monitore suas metas de atividade física e alimentação

É comum que pessoas tracem um plano de exercícios e alimentação, mas, com o passar dos dias, acabem abandonando o planejamento e focando em outras tarefas. Para evitar que isso aconteça, o sistema de monitoramento existente no Samsung Health permite que o usuário controle o progresso diário por atividade, intensidade do treinamento, qualidade do sono e até mesmo a ingestão de calorias e água. Assim, ajuda a concluir as metas elaboradas.

Não se esqueça da hora do exercício

Em meio às tarefas do cotidiano, seja profissionalmente ou pessoalmente, há possibilidade de que o usuário se esqueça de realizar as atividades físicas anteriormente planejadas. O aplicativo Samsung Reminder permite a definição de lembretes para variados momentos do dia e que, assim, não deixe de lado o tempo programado para se exercitar e manter uma rotina saudável.

Conecte os vídeos dos movimentos no notebook ou TV

Para aumentar o campo de visão e liberdade de movimentos, uma alternativa interessante é espelhar o conteúdo do Samsung Health em um notebook ou Smart TV. Disponível para download em diferentes sistemas operacionais, o Samsung Flow permite que a tela do smartphone seja visualizada no computador ou tablet. Para isso, o usuário precisa fazer uma rápida autenticação, conectar os dispositivos na mesma rede e inserir a senha nos aparelhos pareados. Já para parear o smartphone a uma Smart TV da Samsung, basta acessar a função SmartView direto no smartphone.

O usuário que desejar, poderá também buscar um vídeo de exercícios no YouTube diretamente na Smart TV ou ainda fazer o download de um aplicativo de treinos na Loja de Aplicativos.

Aumente o foco e motivação escutando música

A música é capaz de fazer a diferença durante a prática de atividades físicas, aumentando o foco e motivação. E uma integração entre o fone de ouvido Galaxy Buds+ e o Spotify torna esta experiência ainda mais agradável, com um atalho para o acesso à plataforma. Para ativar o aplicativo, é necessário configurar o recurso Touchpad² e manter o fone pressionado para, com um simples gesto, começar a reproduzir músicas baseadas nas preferências do usuário, com pareamento automático.

Outra possibilidade é trazer mais potência e expansão de som com o Soundbar R550. Conecte através do bluetooth, ao smartphone ou a Smart TV, e coloque uma música ambiente durante os exercícios, seja com uma playlist ou até mesmo a live do momento.