Samsung lança nova categoria de aspiradores verticais sem fio

A Samsung anuncia nesta semana o lançamento de uma nova e poderosa categoria de aspiradores verticais sem fio. Com três produtos inovadores da linha POWERstick, a empresa promete abrir novas portas nesse mercado e aposta em tecnologia avançada para obter alta performance e praticidade. As vendas já estão abertas no site da Samsung (www.samsung.com/br).

Os novos modelos são o Jet Light VS9000, o VS6500 e o VS6000. Todos têm funcionamento sem fio, à base de uma bateria duradoura, que garante os melhores índices de poder de sucção. Em comum, também apresentam mobilidade aprimorada graças ao sistema Easy Handling, que permite que a escova gire 180º e ajuda a desviar de obstáculos e limpar cantos difíceis.

Além disso, não precisam ser apoiados na parede na hora de guardá-los. O modelo Jet Light VS9000 possui uma base, na qual a bateria é carregada, os acessórios são guardados e o aspirador vertical fica encaixado quando não está sendo utilizado. Já o VS6500 e VS6000 contam com um mecanismo especial que deixa o aspirador de pé sozinho, sem qualquer necessidade de suporte.

O destaque dessa categoria é o Jet Light VS9000, que chega como novidade e evolução no segmento de aspiradores verticais sem fio no Brasil. O produto oferece alta performance de poder de sucção e 410W de potência mesmo sendo abastecido por uma bateria. E, graças ao motor Digital Inverter, seu uso se torna ainda mais prático pela leveza, facilitando o manuseio do equipamento dentro de casa.

Outros fatores que garantem a alta performance do Jet Light VS9000 são as cinco camadas de filtragem HEPA, que filtram diferentes tipos e tamanhos de partículas, devolvem o ar 99,999% limpo para o ambiente* e que podem ser lavados com água corrente, e também a tecnologia Jet Cyclone. Esse recurso é exclusivo no mercado. Normalmente, os aspiradores possuem um ciclone para impedir que a poeira se aloje no motor, mas o Jet Light VS9000 possui nove ciclones trabalhando em conjunto e minimizando a perda de sucção.

Três tipos de escovas fazem parte do kit do Jet Light VS9000. Uma é Turbo Action, usada para retirar a poeira de tapetes, carpetes e pisos frios com alta eficiência. A Soft Action Brush age suave e minuciosamente sobre pisos frios e tem fios de prata que retiram a eletricidade estática da superfície. Isso evita que a sujeira fique grudada. Por fim, há um dispositivo com uma escova giratória, que permite passar panos úmidos ou esfregar pisos frios com maior eficácia e menor esforço.

O Jet Light VS9000 dispensa o uso de saco coletor de poeira e tem quatro níveis de altura ajustáveis, sem a necessidade de um extensor. Além disso, consegue ser usado como aspirador portátil, ideal para a limpeza de móveis, persianas ou locais de difícil acesso. O modelo ainda possui um display especial para controlar os níveis da bateria e da potência de uso e permite que uma bateria extra seja adquirida e carregada na mesma base Z Station.

VS6500 e VS6000

VS6500

O VS6500 e o VS6000 também se destacam pela alta performance, com 170 watts de potência de entrada e 30 watts de poder de sucção, números três vezes maior do que os apresentados por modelos convencionais de aspiradores.

A diferença entre eles está na composição das escovas. Assim como o Jet Light 9000, os aspiradores verticais sem fio VS6500 contam com fios de prata, que combatem a eletricidade estática. Essa composição é considerada ideal para pisos frios e para remover pó e pêlos de animais domésticos. Já o VS6000 tem escova com cerdas tradicionais.

Ambos modelos podem se transformar em um aspirador portátil, mas a variação de tamanho acontece por meio de um extensor. Todos os acessórios ficam acoplados ao cabo do equipamento, tornando o uso mais prático e sem perda de tempo.

Os filtros podem ser lavados com água corrente, enquanto o compartimento de pó e a escova possuem sistema de fácil remoção para higienização. Também é possível comprar uma bateria extra para esse modelo, mas ele consegue carregar apenas uma delas por vez.

VS6000

Preços sugeridos

Jet Light VS9000 – R$ 5.499,00

VS6500 – R$ 2.499,00

VS6000 – R$ 1.899,00