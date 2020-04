Samsung traz cinco dicas para conservar melhor os alimentos em casa

Muita gente não gosta de fazer grandes compras no supermercado ou nas feiras para evitar que alimentos estraguem. Mas já há soluções que permitem uma organização mais eficiente contra desperdícios, desde sistemas que retardam a decomposição da comida até o uso da conectividade como ferramenta de controle de prazos de validade. É o que a Samsung apresenta a seguir em uma lista de cinco vantagens oferecidas por seus refrigeradores:

1 – Temperatura ideal e menos ruído na geladeira

Todo mundo já ouviu falar na tecnologia Digital Inverter, mas ninguém sabe ao certo o que ela significa. Ela está ligada diretamente à variação de temperatura dentro dos equipamentos. Uma geladeira comum costuma fazer aqueles estalos de “liga e desliga” e outros ruídos que são gerados pelo compressor. Ou seja, enquanto o consumidor acha que a geladeira está pronta para decolar voo, principalmente durante à noite quando a casa está em silêncio, o refrigerador está trabalhando intensamente para atingir a temperatura menor do que a selecionada e, enquanto desliga automaticamente, a temperatura sobe e ultrapassa o limite demarcado contribuindo para uma decomposição mais rápida dos alimentos. Já nos refrigeradores com Digital Inverter da Samsung, que também são mais silenciosos, essa variação é imperceptível, já que ela alterna a potência de funcionamento de forma mais sutil e gradativa, compatíveis com a temperatura exterior. Isso também ajuda a gerar uma economia de energia de até 50%¹.

2 – Tecnologia que traz mais umidade e permite que alimentos durem o dobro de tempo

Twin Cooling Plus é a tecnologia presente nos refrigeradores Samsung que oferece resfriamento independente na geladeira e no freezer, protegendo o sabor dos alimentos e mantendo a sua umidade em 70%². Essa gestão da umidade garante níveis ideais para os alimentos, permitindo que durem o dobro do tempo³ em relação a equipamentos convencionais. Assim, sua comida continua mais fresca por muito mais tempo, evitando desperdício e as idas constantes ao supermercado e feiras. Tudo isso é possível porque o sistema possui dois compressores, um para cada compartimento. Além disso, o sistema evita a troca de odores entre compartimentos.

3 – Saídas de ar em posições estratégicas na geladeira

Outra característica presente nos modelos da Samsung e que contribui para isso é o All Around Cooling. A tecnologia traz saídas de ar estrategicamente posicionadas em todas as prateleiras e, graças a esse sistema, não é preciso mais pensar onde cada alimento precisa ficar para receber mais ou menos intensidade de frio no refrigerador. O resultado são variações de temperatura muito menores, independentemente da posição do alimento, em cima ou em baixo, na frente ou atrás.

4 – Usar a capacidade do freezer como geladeira para ganhar mais espaço

E que tal transformar o seu freezer em espaço extra de refrigerador? Com a linha 5 em 1, que contempla os refrigeradores duplex – com freezer em cima – o produto traz uma solução prática para quem precisa transformar o equipamento de acordo com necessidades de curto prazo. Se é preciso guardar mais alimentos frescos na área de geladeira, é possível usar a capacidade do freezer como geladeira e ganhar mais espaço. São cinco modos de uso diferentes para escolher, alterando a ação do freezer e da geladeira, para economizar energia ou garantir mais espaço.

5 – Conectividade

Quando falamos de conectividade, estamos acostumados a pensar em smartphones, televisores e outros produtos tecnológicos. A conectividade em uma geladeira é novidade para muitos, mas ela já é uma realidade no Brasil. Alguns refrigeradores já possuem Wi-Fi e, através do aplicativo SmartThings, é possível controlar direto no smartphone, por exemplo, o consumo de energia e ainda criar uma lista de gestão dos prazos de validade dos alimentos. Você pode criar alertas para também evitar desperdícios e programar melhor suas receitas. Na geladeira Family Hub, esse recurso fica ainda mais avançado, com a possibilidade de checar a condição dos alimentos na tela que fica em uma das portas ou através de seu aplicativo exclusivo. Eles são abastecidos com imagens de três câmeras internas, o que evita um excessivo movimento de abrir as portas do refrigerador. A tela interativa ainda pode apresentar receitas para o melhor aproveitamento dos alimentos ou garantir que você continue curtindo seu filme ou série favoritos, sem precisar pausar.