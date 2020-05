Samsung anuncia lançamento do Samsung Care+ no Brasil

A Samsung anuncia, nesta quinta-feira, o lançamento do Samsung Care+ no Brasil. Prático, simples e eficaz, o programa oferece aos consumidores da empresa uma nova maneira de proteger o seu smartphone. Alinhado ao padrão de excelência da fabricante, o programa disponibiliza cobertura de imprevistos, como roubo, danos acidentais e tela quebrada.

Disponível para consumidores que tenham dispositivos das linhas S, Note, A, J, M e também o Galaxy Z Flip, o Samsung Care+ pode ser contratado diretamente nas mais de 300 lojas da marca pelo País e também pelo site em até 30 dias após a data de compra do smartphone, conforme nota fiscal, e cobre até duas quebras acidentais ao ano. Com custo de adesão pré-estabelecido e valor de franquia fixo, o programa investe em um relacionamento transparente com o cliente desde o início.

“Estamos muito empolgados por trazer o Samsung Care+ ao País. A empresa está focada em oferecer serviços que facilitem a rotina dos consumidores, seja com produtos e serviços no dia a dia, ou em caso de necessidade de atendimento especializado devido a um imprevisto. Ao desenvolver o Samsung Care+ e internalizar a operação, dinamizamos os procedimentos de assistência técnica, uniformizamos o atendimento e elevamos o nível”, afirmou Bruno Costa, gerente sênior de conteúdos e serviços para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Idealizado pela Samsung, o Samsung Care+ conta com parceria da seguradora Assurant no Brasil. E, pela primeira vez no País, uma fabricante será responsável direta pelo gerenciamento deste tipo de programa, controlando os canais de atendimento, atendendo os sinistros em Centros de Serviço e de Reparo próprios da marca assegurando alto padrão de qualidade e uso de peças originais e tendo o histórico do cliente. Assim, proporcionando um atendimento mais personalizado, com maior capacidade de reparo.

“O consumidor está no centro da estratégia da Samsung, desde o momento em que começamos a projetar um produto até o pós-venda. Desta maneira, asseguramos não só que o usuário tenha em mãos um dispositivo de alto desempenho, mas também opções de serviço de alto padrão em caso de necessidade”, encerrou Bruno Costa.

Para mais informações sobre o Samsung Care+, acesse: www.samsungcareplus.com.br