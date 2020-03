Saiba como transferir videoconferências para a tela da TV

Nos últimos dias, muitas pessoas adotaram o trabalho remoto. Apesar da mudança, a rotina de compromissos profissionais segue intensa. Reuniões presenciais, por exemplo, deram lugar a videoconferências. Neste cenário, a Samsung traz algumas dicas de como conectar e integrar seus smartphones, notebooks e televisores pensando em uma melhor experiência de trabalho em casa.

Confira algumas dicas para melhorar a experiência de videoconferências em casa:

● Maior nível de detalhamento: faça videoconferências na tela da TV

Para quem precisa acompanhar apresentações de planejamentos estratégicos ou analisar relatórios à distância por meio de videoconferências, a disponibilidade de uma tela maior simplifica parte do trabalho, tornando mais fácil a visão dos detalhes. Com isso, o televisor pode se tornar um equipamento essencial durante o período de trabalho remoto.

Realizar videoconferências por meio da TV é bastante simples: basta conectar o notebook ao aparelho utilizando um cabo HDMI. Caso seja uma Smart TV da Samsung, a conexão é ainda mais fácil, sendo necessário apenas conectar os produtos na mesma rede Wi-Fi e acionar o comando FN+F4 no notebook Samsung e, em “Conectar a dispositivo sem Fio”, procurar pela sua TV. Além de conectar a TV ao notebook, é possível ver a chamada em vídeo do smartphone na tela grande da TV usando a função Smart View. Para isso, em smartphones Samsung compatíveis, basta tocar no botão SmartView e fazer a configuração. Em outros smartphones, o espelhamento* pode ser feito pelo aplicativo SmartThings. Essas e outras funções poderão ser realizadas facilitando o dia a dia em casa.

● Multitarefas: reproduza a tela do smartphone no notebook ou tablet

Outro aspecto fundamental do trabalho em casa é a possibilidade de executar tarefas simultaneamente. E o smartphone, claro, é uma ferramenta chave neste contexto. Disponível para download em diferentes sistemas operacionais, o Samsung Flow permite que a tela do smartphone seja visualizada no computador ou tablet. Para isso, o usuário precisa fazer uma rápida autenticação, conectar os dispositivos na mesma rede e inserir a senha nos aparelhos pareados. Assim, é possível receber notificações dos principais aplicativos direto na tela do notebook enquanto trabalha, além de compartilhar fotos com facilidade.

● Conforto: ajuste o brilho da tela de acordo com a iluminação de cada ambiente da casa

A rotina de longas horas de trabalho, somada a limitação de espaço em casa, pode causar algum tipo de desconforto durante a jornada. Por isso, é natural que as pessoas troquem de cômodo ao longo do dia e, quando há possibilidade, opte por ficar em uma área externa do domicílio, como jardim, quintal ou varanda.

Para minimizar o cansaço visual após longas horas de videoconferência ou outras tarefas, o brilho da imagem é ponto fundamental. Apertando as teclas FN+F2 ou FN+F3, o usuário pode diminuir o brilho quando estiver em locais internos, com pouca luz, ou aumentá-lo, pensando principalmente em cenários externos, com muita luz.