Sabá Reis assume presidência do PDT no Amazonas em cerimônia na Aleam

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realiza no próximo dia 6 de fevereiro a cerimônia de posse da nova Executiva Estadual no Amazonas. O ato marcará oficialmente a posse de Sabá Reis como presidente estadual da sigla.

A cerimônia está prevista para as 10h, no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), em Manaus, e deve reunir filiados, dirigentes partidários e lideranças políticas.

Sabá Reis retorna ao PDT após uma trajetória política com atuação parlamentar e passagem pela administração pública. Ele já integrou os quadros do partido em outros momentos da carreira e reassume agora o comando estadual em um contexto de reorganização interna da legenda no Amazonas.

A mudança na direção ocorre em meio ao processo de fortalecimento do PDT no estado, com foco na reestruturação partidária, ampliação da base de filiados e preparação para os próximos ciclos eleitorais.

De acordo com integrantes da sigla, a nova Executiva Estadual deve iniciar os trabalhos imediatamente após a posse, priorizando o diálogo com as bases municipais e a reorganização das estruturas partidárias no interior e na capital.

O evento será aberto ao público e marca o início de uma nova fase do PDT no Amazonas sob a presidência de Sabá Reis.