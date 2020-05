Romero Reis deixa presidencia do Codese para disputar prefeitura de Manaus

Em reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus), ocorrida nesta segunda-feira (25), o presidente da entidade, empresário Romero Reis, pediu afastamento do cargo para se dedicar a um projeto pessoal, a disputa eleitoral para ocupar o cargo de prefeito da cidade de Manaus.

Embora o estatuto da entidade não contenha regras que proíba a continuidade na função de presidente durante o período de disputa eleitoral, Romero Reis decidiu pelo afastamento para não prejudicar os projetos desenvolvidos pelo CODESE e para ter mais tempo livre para cuidar de seu plano de governo.

“Como todos sabem, o CODESE é uma entidade que não tem fins lucrativos nem vínculo político-partidário. Fiquei sabendo que havia sido aprovado como pré-candidato do NOVO para disputar o cargo de prefeito de Manaus no momento em que me preparava para tomar posse no CODESE, no dia 17 de janeiro. Não poderia deixar de dar continuidade ao trabalho excelente executado pelo primeiro presidente da instituição, Antonio Azevedo. Fico muito feliz que a frente desta organização administrada por voluntários tenhamos conseguido tocar tantos projetos vitoriosos como a Feira do Polo Digital e a campanha Manaus Mais Humana. Irei me licenciar do CODESE para que o trabalho continue sem mácula, desejando sucesso ao meu vice-presidente, que agora assume a presidência”, agradeceu Romero Reis.

O cargo de presidente será ocupado pelo administrador de empresas, Euler Guimarães Menezes de Souza e a vice-presidência pelo membro do conselho deliberativo Antônio Azevedo. “Eu me sinto confortável e tranquilo porque conto com o apoio de todos. O CODESE não é uma corrida, mas uma verdadeira maratona de atividades. Temos muitos desafios a superar. A desburocratização é um deles. Dentre nossas ações futuras, no início de junho deveremos participar de uma missão digital para conhecer o exemplo da Estônia (pequeno país europeu), que se tornou referência em administração pública digital. Ao Romero desejo vitória em seus novos projetos. As portas do CODESE estão abertas”, afirmou Euler Guimarães.

Participaram da reunião plenária representantes das entidades que compõem o CODESE Manaus: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas (ABAV), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas (Adepol-AM), Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM), Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC-AM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM), Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas e Roraima (Creci AM/RR), Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (FAEA), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), Associação PanAmazônia, Sindicato das Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU-AM).