Roberto Cidade recebe comitiva de Manicoré e discute parcerias técnicas para o município

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ( Aleam ), deputado estadual Roberto Cidade (UB), recebeu, nesta sexta-feira (23/1), em seu gabinete na sede do Parlamento Estadual, uma comitiva de vereadores, gestores e professores liderada pelo prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio. Na ocasião, o chefe do Poder Legislativo ouviu as demandas da cidade e reafirmou seu compromisso com o povo da Terra da Melancia.

“Tenho sangue de Manicoré, sou ‘bacurau’ de coração. O povo de Manicoré pode ter certeza de que esse ‘caboclo’ estará sempre atento aos anseios da cidade. Seguirei atuando para destinar recursos à prefeitura, e trabalhar em projetos para melhorar a vidas das famílias manicoreenses, seja por meio da destinação de emendas, parcerias técnicas ou intermediação de soluções e serviços junto ao Executivo Estadual”, declarou o presidente.

Desde que assumiu o mandato em 2019, Cidade já destinou mais de R$ 8,5 milhões em projetos que beneficiaram as áreas de saúde, infraestrutura, lazer, saneamento, entre outros. Em 2025, os recursos foram utilizados para a construção de poços artesianos e aquisição de ambulâncias tanto na região da sede do município quanto na zona rural. Os novos poços vão dirimir as dificuldades dos moradores quanto ao abastecimento de água potável.

Para 2026, a previsão é que prefeitura manicoreense receba emendas parlamentares para serem aplicadas na área de saúde.

Parceria

Roberto Cidade aproveitou a oportunidade para colocar a Casa à disposição dos gestores e professores para formação de parcerias técnicas de capacitação.

“Temos o Feclam que é um sucesso, que tem a parceria com as Câmara Municipais de todo o interior do Amazonas, e podemos utilizar essa expertise para firmar parcerias de capacitação nas áreas de Educação e Saúde com a prefeitura e a Assembleia. Os gestores, servidores de Manicoré, podem contar com a Casa do Povo Amazonense”, destacou Roberto Cidade.

O prefeito Lúcio Flávio afirmou que a visita foi, principalmente, uma foram de agradecer pelo apoio essencial dado pelo presidente Roberto Cidade à Terra da Melancia.

“Junto da comitiva de professores e gestores do município, fiz questão de vir pessoalmente agradecer ao presidente Roberto Cidade pelo apoio dado à Manicoré por todo esse tempo. Para se ter uma ideia, no ano passado, ele nos contemplou com emendas. Na Saúde, a gente comprou duas ambulâncias, sendo uma para o Distrito de Santo Antônio do Matupi, e outra para a sede do município, que deve estar chegando agora. E, antes do final do ano ele contemplou com emenda para a perfuração de quatro poços artesianos importantes, que ainda vão ficar lá para mais de 10 anos de atividade”, disse o gestor manicoreense.