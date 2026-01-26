Roberto Cidade destaca investimentos em saúde pública para melhorar serviço à população

Na manhã desta segunda-feira (26/1), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), acompanhou a abertura da “Expo Saúde Amazonas: Tecnologia, Gestão e Resultados”, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus, e destacou a destinação de emendas parlamentares e os investimentos em tecnologia para melhorar os serviços ofertados pelo Executivo na área.

Roberto Cidade salientou que o portal “Saúde AM em Tempo Real” vai dar mais transparência nos serviços públicos ofertados pelo Governo do Amazonas na área da saúde. O sistema é uma plataforma de monitoramento da rede hospitalar estadual, com dados atualizados em tempo real sobre atendimentos, indicadores epidemiológicos e o fluxo de pacientes nas unidades de saúde da capital.

“Ver o governo saindo na frente de muitos outros estados é histórico para o Amazonas. Quando eu vejo investimento em tecnologia, em especial na saúde, isso significa um grande avanço. Agora, temos uma plataforma que vai orientar a nossa população, especialmente aqui na cidade de Manaus, no atendimento a todos os hospitais. O Amazonas é o maior Estado da federação, nós sabemos da dificuldade de logística que a gente vive. É mais um investimento no atendimento digital, mais uma entrega para a população”, comentou o presidente da Aleam.

Desde que assumiu seu mandato, Roberto Cidade já destinou mais de R$ 34 milhões de suas emendas para a área da saúde, recursos que foram aplicados em unidades da capital e do interior do Amazonas, inclusive na pandemia.

Foi por uma proposta do presidente Roberto Cidade que a Assembleia Legislativa do Amazonas tornou obrigatória a destinação de 50% das emendas impositivas para a área da saúde, possibilitando a expansão de unidades e serviços em 61 municípios amazonenses, que antigamente minguavam por recursos para o setor.

“Seguirei exercendo meu papel primordial em assegurar recursos para a área da saúde, para melhorar a vida da população, sobretudo do interior do Amazonas, que conheço bem. Graças a nossa gestão, hoje, cada deputado pode destinar 50% das suas emendas para a saúde, recursos que são essenciais para quem está lá na ponta, precisando de um atendimento no serviço público”, disse Cidade.

Em dezembro de 2025, Roberto Cidade acelerou a deliberação do projeto, aprovado na Assembleia, que garante R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI) à área da Saúde de 61 prefeituras. A Mensagem Governamental foi aprovada e incluída na Lei Orçamentária Anual de 2026.

Organização

Em coletiva de imprensa, o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), informou que o investimento em tecnologia na área da saúde solucionou a desorganização encontrada na rede ao assumir o governo em 2019.

“O principal desafio da rede estadual de saúde era organizar a rede, porque estava toda desorganizada. Os processos ainda eram todos arcaicos, feitos com trânsito de papel, com perda de informações, com repetição de procedimentos, com fluxos que precisam ser modernizados, com metodologia e implantação de novos equipamentos para agilizar esse atendimento. O segundo gargalo era diminuir essa distância para fazer o atendimento àquelas pessoas que estão no interior, e isso a gente fez com a telessaúde, colocando o teleatendimento e os médicos 24 horas, além das UTIs que implantamos”, disse o governador, ressaltando que o portal estará à disposição dos órgãos de controle, da sociedade.

A Expo Saúde Amazonas deve reunir mais de 2 mil pessoas, entre autoridades, profissionais da saúde e público em geral. A programação inclui palestras e workshops, além de mais de 10 estandes temáticos que apresentam os avanços nas unidades hospitalares e nos serviços da rede estadual.