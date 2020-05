Restaurantes conseguem atender demanda de Dia das Mães por delivery

O dia das mães é uma das épocas mais importantes não só para o segmento de alimentação, mas para o comércio em geral. A preocupação deste ano, em meio de uma epidemia que originou o fechamento de todos os estabelecimentos do mercado, e já dura dois meses, seria como fazer para atender a população em geral com todas as regras da OMS (Organização Mundial de Saúde), continuar pagando o salários dos funcionários, continuar pagando fornecedores e parceiros em geral, em meio ao caos de contaminação.

Tendo a problemática em vista os empresários do Amazonas começaram a se reinventar para tentar atender uma parte de suas perspectivas em relação ao cenário atual. Domingo agora, dia das mães, foi um grande exemplo desse desenvolvimento das atividades, 50% dos restaurantes que se mantem abertos ficaram com a responsabilidade de atender a população através de delivery e entrega no balcão. A Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes no Amazonas) parabeniza os estabelecimentos que, mesmo com o baixo número de profissionais e problemas técnicos, conseguiram atingir o propósito de entregar suas saborosas receitas às mães nesse dia tão importante.

O presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, diz: “Sabemos o quanto é difícil atender uma demanda que sempre foi dos salões dos restaurantes e este ano foi transformada em delivery e entrega no balcão. Somente quem está do outro lado compreende o quanto complexo foi realizar esse trabalho. Mesmo assim conseguimos atender a demanda de acordo com nossas condições atuais de trabalho”._

O presidente também afirma que não atingiram uma quantidade maior de pedidos, que seria ótimo para o comércio que não está nada aquecido, por conta de diversos acontecimentos que se sucederam no domingo do dia das mães, e finaliza pedindo a compreensão de todos e o agradecimento das pessoas que utilizaram o serviço.

Dificuldade no Domingo

Devido a problemas externos, como: chuva, falta de energia, instabilidade na conexão de internet, problemas técnicos nas plataformas de delivery, IFood sem atendimento e o colapso na emissão de notas fiscais, alguns de nossos associados tiveram o fluxo de entrega obstruído, gerando atrasos e reclamações. A Abrasel lamenta profundamente, pois sabe da importância desse dia, tudo foi preparado antecipadamente, entretanto, tais problemas fogem do controle, afirmou o presidente.

Projeto em atividade no mercado

A Abrasel lançou o primeiro festival 100% digital, o “Festival Comer Bem”, que oferece ao público a oportunidade de degustar pratos especialmente escolhidos para o evento, a preços diferenciados, com descontos de 20% a 50%. O público pode acessar o site www.comerbemabrasel.com.br e ter acesso a todos os restaurantes que estão participando deste projeto e seus respectivos pratos, onde o cliente tem a possibilidade de escolher a maneira que quer receber seu pedido, pelo delivery, take away ou drive thru.

O projeto tem seu lado social onde todo o valor das inscrições será usado para compra de alimentos a serem doados para instituições, que serão definidas em um segundo momento. A meta da Abrasel no Amazonas é arrecadar uma 1 tonelada de alimentos.