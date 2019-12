Relatório do Ministério da Saúde aponta que Envira excelente acompanhamento aos beneficiários

Relatório da Secretaria de Atenção Primária á Saúde, do Ministério da Saúde, divulgado essa semana, mostra que a cidade de Envira atingiu excelente índice de cobertura no acompanhamento em saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família.

Das sessenta e duas cidades do estado, Envira possui o 6° melhor serviço de acompanhamento da vacinação e da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos, bem como a assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério.

Dos 5.533 cadastrados no Programa em Envira, 5.096 estão sendo acompanhadas de perto pelas equipes de saúde, o que representa 92,10%.

Esse trabalho está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e mostra todo empenho da gestão para com essa parcela da população.

“Esses índices confirmam todo o esforço que nossa equipe vem fazendo para ofertar a essas famílias o atendimento necessário para garantir a manutenção dos benefícios. Esse relatório confirma que nosso trabalho está no caminho certo”, destacou o prefeito Ivon Rates.

Na classificação geral do estado, Envira está atrás apenas de Amaturá, Urucurituba, São Paulo de Olivença, Silves e Urucará.