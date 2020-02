Rede pública de ensino de Careiro Castanho passa a ofertar Educação de Jovens e Adultos no ensino médio para estudantes do município

A prefeitura de careiro Castanho passou a ofertar, nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, o ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com a medida, pelo menos 500 estudantes já estão sendo beneficiados, número de deve crescer com o aumento nas matrículas.

A rede pública municipal de ensino já oferta a modalidade no ensino fundamental desde 2017. Ao todo, 27 escolas foram destinadas para a modalidade na cidade do interior do Amazonas. “O EJA, que não existia na gestão anterior, foi avaliado e reestruturado e tem permitido que os sonhos das pessoas voltem a ser revigorados. Isso tem trazido para a escola pessoas que nunca tinha sentado em uma cadeira escolar, pessoas têm sido alfabetizadas”, comemorou o prefeito Nathan Macena.

De acordo o gestor, desde o início da gestão houve evolução e crescimento de índices qualitativos e quantitativos, pois tanto, os rendimentos de aprendizagem quanto a expansão da oferta de vagas na rede municipal são notórios. Um exemplo é a educação infantil que quadruplicou a oferta de vagas.

“Acreditamos que estamos vivendo um novo tempo na Área da Educação porque o nosso foco principal é cuidar das pessoas e valorizá-las, dando oportunidade”, disse Nathan Macena.

Sobre o EJA – A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo e, dessa forma, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

EJA Ensino Fundamental – Destinada a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o 1º e o 9° ano. Nessa etapa, os alunos imagem em novas formas de aprender e pensar. Tem duração média de 2 anos para a conclusão.

EJA Ensino Médio – Destinada a alunos maiores de 18 anos que não completaram o Ensino Médio, que completa a Educação Básica no Brasil. Ao concluir essa etapa, o aluno está preparado para realizar provas de vestibular e Enem, para ingressar em universidades. O tempo médio de conclusão é de 18 meses