Raylan Barroso se filia ao Democratas em evento da executiva do partido em Brasília

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, se filiou ao Democratas na tarde desta terça-feira, 10 de março, em evento da comissão-executiva nacional do partido realizada em Brasília. A adesão do político foi abonada pelo presidente nacional da sigla e prefeito de Salvador, ACM Neto.

A filiação foi prestigiada pelas lideranças do Democratas no país como o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os ministros Luís Henrique Mandetta, Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, além do ex-deputado federal Pauderney Avelino, que é secretário nacional e presidente regional do partido no Amazonas.

“Acredito que está é uma nova fase para a política do país e o Democratas é um partido com valores e propostas para desenvolver os municípios e o Brasil. Podemos citar a grandiosidade do partido, dos ministérios, do comando da Câmara e do Senado Federal. Fizemos muito por Eirunepé e agora sim podemos fazer muito mais com as portas que se abrem agora na capital federal”, disse Raylan Barroso.